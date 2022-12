Не лише англійські: плейлист зимових треків для гарного настрою

Кажуть, що пережити зиму – це емоційний досвід, особливо у такий непростий для України час. Допомогти впоратися з цим можуть зимові треки про бурхливу погоду та передчуття свят.

У плейлисті 24 каналу є англомовні та україномовні пісні від Мераї Кері до "Антитіл", які проженуть осінню хандру та подарують гарний настрій. Слухайте та поринайте у передсвяткову, мрійливу атмосферу.

Зимові треки для гарного настрою англійською

Red Hot Chili Peppers – Snow

Snow – це сингл американського гурту Red Hot Chili Peppers з їхнього дев'ятого студійного альбому Stadium Arcadium. Вокаліст Ентоні Кідіс казав, що трек про виживання, починаючи з нуля: "Я все зіпсував, але я маю чистий аркуш – шматок снігу, і я починаю все спочатку".

Red Hot Chili Peppers – Snow: дивіться відео онлайн

Аріана Гранде – Santa Tell Me

Трек Santa Tell Me – це спроба Аріани Гранде стати наступницею Мераї Кері з її безсмертним різдвяним хітом All I Want for Christmas Is You. Він про дівчину, яка сита по горло Сантою, і просить не дозволити їй закохатися знову. Однак у виконанні Аріани Гранде пісня не звучить сумною.

Аріана Гранде – Santa Tell Me: дивіться відео онлайн

Мерая Кері – Oh Santa!

Так, All I Want for Christmas Is You – це фірмова різдвяна класика Мераї Кері, яка навіть через десятиліття після релізу посідає перші місця в топових американських чартах. Однак 2010 року поп-співачка випустила другий різдвяний альбом Merry Christmas II You з головним хітом Oh Santa! – швидшим і багатограннішим, ніж All I Want for Christmas Is You.

Пісня Oh Santa! набула шаленого успіху після того, як Мерая Кері заспівала її з Аріаною Гранде та Дженніфер Гадсон для свого феєричного різдвяного серіалу на Apple TV+. Його реліз відбувся 4 грудня 2020 року.

Мерая Кері – Oh Santa: дивіться відео онлайн

Kelly Clarkson – Underneath the Tree

Завдяки різдвяному альбому Wrapped in Red Келлі Кларксон – переможниця 1 сезону телешоу American Idol – довела, що є справжньою поп-зіркою. Один з головних треків у ньому – Underneath the Tree.

У цій пісні є всі потрібні елементи: і дзвін дзвіночків на санях, що підсилюють бек-вокал, і різдвяна шаблонність, яка все ж демонструє блиск сучасної поп-музики. На думку багатьох, трек Келлі Кларксон – це найдостойніший наступник All I Want for Christmas Is You Мераї Кері.

Kelly Clarkson – Underneath the Tree: дивіться відео онлайн

Говард Блейк – Walking in the Air

Знамениту різдвяну пісню Walking in the Air британський композитор Говард Блейк написав до анімаційного фільму Раймона Бріггса "Сніговик". Оригінальну версія треку записав хорист собору Святого Павла Пітер Ауті. Валлійський співак Алед Джонс створив свою версію Walking in the Air, і вона посіла п'яте місце в поп-чартах Великої Британії.

Говард Блейк – Walking in the Air: слухайте онлайн

Sia – Santa's Coming For Us

Свій провідний сингл з різдвяного альбому Everyday Is Christmas Sia написала у співавторстві з багаторазовим володарем Греммі Грегом Керстіном. В одному з інтерв'ю він казав, що пісня Santa's Coming For Us повернула його в часи, коли вони з Sia "змінювали її джазові акорди", тобто до ранньої кар'єри австралійки.

Цікаво, що головну роль у музичному кліпі зіграла акторка Крістен Белл, яка за сюжетом влаштовує різдвяну вечірку в колі сім'ї – Декса Шепарда, Софії Лілліс та інших кінозірок.

Sia – Santa's Coming For Us: дивіться відео також

Тейлор Свіфт – ‘tis the damn season

2020 року американська поп-діва Тейлор Свіфт презентувала трек ‘tis the damn season. Вона написала його від імені дівчини, яка повертається додому на Різдво та згадує свій святковий роман з давнім колишнім. Це потужна ностальгія за минулим.

Тейлор Свіфт – ‘tis the damn season: слухайте онлайн

The Doors – Wintertime Love

Свій зимовий трек американські рокери The Doors випустили 1968 року. Wintertime Love написав музикант Роббі Крігер, який є автором багатьох пісень гурту. Він про кохання, лише послухайте: "Кохання з майбутньої зими. Вітер такий студений, хіба це не привід, щоб зігріти тебе, як тільки ти доторкнешся до мене?"

The Doors – Wintertime Love: слухайте онлайн

Зимові треки для гарного настрою українською

"Антитіла" – Новорічна

У грудні 2015 року гурт "Антитіла" випустив свою першу новорічну пісню, в якій є рядки, близькі кожному сьогодні: "Загадай мир. Загадай людям. Просто повір. І так буде, так буде, так буде".

Ми ніколи не писали новорічних пісень, але настав час виправити це неподобство. У такий наш непростий час, коли новини обрушуються на нас негативом, людям життєво необхідна надія, віра і музика, що здатна хоча б на мить подарувати щастя,

– коментував Тарас Тополя.

Нехай все збудеться так, як співається!

"Антитіла" – Новорічна: слухайте пісню онлайн

Дзідзьо – Зимова казка

У грудні 2020 Дзідзьо випустив святковий і безтурботний трек "Зимова казка", що мимоволі повертає в дитинство, коли буденні проблеми зникали, а були лише сніг, ялинка, подарунки та новорічні клопоти.

Цей реліз коментували так: "А хто ж іще, як не Дзідзьо – дорослий з душею дитини і брат Святого Миколая, повинен нагадати всім, як важливо збиратися з рідними разом і святкувати Новий рік і Різдво".

Дзідзьо – Зимова казка: дивіться відео онлайн

Настя Каменських – Мама зима

Це найсвіжіший трек у нашому зимовому плейлисті. Настя Каменська випустила його 25 листопада 2022 року, тож він лише набирає обертів. Піснею "Мама зима" артистка нагадує, що в кожному з нас є світло, яке спроможне розчинити будь-яку темряву, а зігрітися в найсильніший холод допомагають кохання та віра.

Ця зима є, мабуть, однією з найскладніших для кожного українця. Але я впевнена, що попри всі перешкоди, ми обов'язково вистоїмо,

– коментує Каменських.

Настя Каменських – Мама зима: слухайте пісню онлайн

Джамала – Новий рік з тобою

"Новий рік з тобою" – це перший новорічний трек Джамали, який вона написала сама. Це ритмічна історія про дива, на які всі ми чекаємо, святковий муд та блиск метафану.

У кліпі співачка влаштувала вечірку в колі зіркових друзів з "Танців з зірками" – партнером Антоном Нестерко, каратистом Стасом Горуною, запальною Яною Цибульською, переможницею Анною Кареліною, нині солдатом ЗСУ Дмитром Дікусаром та іншими.

Джамала – Новий рік з тобою: дивіться відео онлайн

Шпилясті кобзарі – Дзвоники дзвенять

Ну і яка ж зима без української версії світового хіта Jingle Bells – "Дзвоники дзвенять". 2015 року її за один день записав бойз-бенд "Шпилясті кобзарі", а в кліпі зняв безпритульних цуценят, аби знайти для них дім у новому році.

Шпилясті кобзарі – Дзвоники дзвенять: дивіться відео онлайн