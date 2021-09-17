Пісня русалки та херсонська верф: Христина Соловій презентувала кліп "До краю"

До Дня Херсона українська співачка Христина Соловій презентувала кліп "До краю", який знімали на вулицях міста та суднобудівному заводі. Це пісня русалки, яка є дороговказом авантюрним мандрівникам у подорожі за мрією на шляху "з країни в Україну".

Христина Соловій стала амбасадором міста Херсон у проєкті "Натхнення Сходу", який покликаний привернути увагу до міст на Сході та Півдні України за допомогою творчості відомих артистів. Проєкт реалізується за підтримки фестивалю "З країни в Україну".

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Пісня русалки

Казкарка Христина розширює власний створений фентезі-всесвіт та вводить в нього нового персонажа – морську русалку. Її пісня є дороговказом для авантюрних душ кораблів, які заблукали в темряві буденності та самотності. Спів русалки освітлює небосхил, щоб загублені авантюристи змогли прокласти шлях з темряви до їхньої мрії.

Цю композицію співачка створила в імпровізації зі своїм братом Євгеном Соловій. Слухачі Христини знають його за співавторством у її хітах "Втікала", "Шкідлива звичка", "Про весну".

Шлях з країни в Україну – дотепер спільна мета багатьох поколінь українців. Мета усвідомлення себе, своєї цінності, самобутності та свого місця на світовій мапі. Це мандрівка для авантюрних пілігримів з пошуком власного шляху до мрії. Проте це історія не про один заселений круїзний лайнер, а індивідуальне плавання кожного. Усі ми різні самобутні човни великої флотилії на ім'я "Україна",

– наголосила Соловій.

"Люди, як кораблі", – співав Скрябін. Для нього це була сумна істина. Бо корабель у відкритому морі є символом самотності проти стихії. Як і ти відчуваєш себе самотнім в океані людей. Коли, здавалося б, весь світ проти тебе. Наше життя не завжди штиль, по якому легко йти. Ти не самотній у думках, що твоя мета недосяжна. О, скільки разів я хотіла зупинитись у цій темряві. Куди я йду? Навіщо?! Та корабель, що вийшов у море, – вже на пів шляху до мети.

Обрій перед тобою є неймовірною свободою вибору. Корабель розуміє свою міць. Тебе вже не обмежують жодне швартування у бухті чи стіни доків у верфі, жодна чужа думка як правильно триматись на воді, щоб не потонути. Це сміливо, що ти самостійно вийшов у море! І коли вже почав подорож, – перед тобою весь світ. Все можливо! Твоє майбутнє залежить лише від тебе. Зупинитись і залишитись у відкритому морі – небезпечно. Рано чи пізно стихія та шторм згодують тебе глибокому дну. Дарую тобі цю пісню русалки як маяк-дороговказ. Хочу освітити твою темряву, де ти блукаєш у відкритому морі можливостей. Хочу, щоб ти побачив небосхил! Побачив вихід куди плисти. Не зупиняйся, я вірю у тебе!", – звернулася до прихильників Христина Соловій.

Христина Соловій – "До краю": дивіться відео онлайн

"З країни в Україну": що відомо про фестиваль

"Натхнення Сходу" – це можливість мовою мистецтва розповісти про Україну, яка щодня живе на вулицях та подвір'ях цих міст. Цей проєкт реалізується в рамках фестивалю "З країни в Україну", що відбувається у містах Сходу та Півдня України. Подію започаткували у 2014 році, щоб допомогти громадам прифронтових міст наповнити свої міста атмосферою єдності та підтримки. Головною ідеєю творців фестивалю є формування нової української ідентичності та якісних позитивних змін в Україні.