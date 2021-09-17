Кристина Соловий стала амбассадором города Херсон в проекте "Вдохновение Востока", который призван привлечь внимание к городам на Востоке и Юге Украины с помощью творчества известных артистов. Проект реализуется при поддержке фестиваля "З країни в Україну".

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Песня русалки

Сказочница Кристина расширяет собственную созданную фэнтези-вселенную и вводит в нее нового персонажа – морскую русалку. Ее песня является указателем для авантюрных душ кораблей, которые заблудились в темноте обыденности и одиночества. Пение русалки освещает небосвод, чтобы потерянные авантюристы смогли проложить путь из тьмы к их мечте.

Эту композицию певица создала в импровизации со своим братом Евгением Соловий. Слушатели Кристины знают его по соавторству в ее хитах "Втікала", "Шкідлива звичка", "Про весну".

Путь из страны в Украину – до сих пор общая цель многих поколений украинцев. Цель осознания себя, своей ценности, самобытности и своего места на мировой карте. Это путешествие для авантюрных пилигримов с поиском собственного пути к мечте. Однако это история не об одном заселенном круизном лайнере, а индивидуальное плавание каждого. Все мы разные самобытные лодки большой флотилии по имени "Украина",

– подчеркнула Соловей.

"Люди, як кораблі", – пел Скрябин. Для него это была печальная истина. Ибо корабль в открытом море является символом одиночества против стихии. Как и ты чувствуешь себя одиноким в океане людей. Когда, казалось бы, весь мир против тебя. Наша жизнь не всегда штиль, по которому легко идти. Ты не одинок в мыслях, что твоя цель недостижима. О, сколько раз я хотела остановиться в этой темноте. Куда я иду? Для чего?! И корабль вышел в море, – уже на пол пути к цели.

Горизонт перед тобой является невероятной свободой выбора. Корабль понимает свою мощь. Тебя уже не ограничивают ни одна швартовка в бухте или стены доков в верфи, ни одна чужая мысль Как правильно держаться на воде, чтобы не утонуть. Это смело, что ты самостоятельно вышел в море! И когда уже начал путешествие, – перед тобой весь мир. Все возможно! Твоё будущее зависит лишь от тебя. Остановиться и остаться в открытом море – опасно. Рано или поздно стихия и шторм скормят тебя глубокому дну. Дарю тебе эту песню русалки как маяк-путеводитель. Хочу осветить твою тьму, где ты блуждаешь в открытом море возможностей. Хочу, чтобы ты увидел небосвод! Увидел выход куда плыть. Не останавливайся, я верю в тебя!", – обратилась к поклонникам Кристина Соловий.

Кристина Соловий – "До краю": смотрите видео онлайн

"З країни в Україну": что известно о фестивале

"Вдохновение Востока" – это возможность языком искусства рассказать об Украине, которая ежедневно живет на улицах и дворах этих городов. Этот проект реализуется в рамках фестиваля "З країни в Україну", который проходит в городах востока и Юга Украины. Событие начали в 2014 году, чтобы помочь общинам прифронтовых городов наполнить свои города атмосферой единства и поддержки. Главной идеей создателей фестиваля является формирование новой украинской идентичности и качественных позитивных изменений в Украине.