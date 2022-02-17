Головний концертний майданчик давно не бачив такої кількості зірок та глядачів. Перед початком шоу легенди української сцени та молоді артисти пройшлися червоною доріжкою, демонструючи свої яскраві образи: Тіна Кароль, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Настя Каменських (NK), Вєрка Сердючка, Сергій Бабкін, Таюне, Павло Зібров та Анна Трінчер, Wellboy, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Gena VITER, Alina Poplavska, Мята, гурти "MOZGI", "KAZKA", "Антитіла", а також Михайло Поплавський та Олег Винник, які об’єднали свої зусилля заради спільного проєкту "Українська пісня року".

Червона доріжка "Української пісні року"

"Ювілейна (1991-2021 роки) національна музична премія "Українська пісня року", приурочена до 30-річчя незалежності України. Сьогодні ми нагороджуємо кращих виконавців країни, які створюють унікальну українську музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну у світі, хто своєю багаторічною творчістю з національними традиціями, етнікою, любов'ю до рідного краю і музики, став легендою і прикладом для багатьох поколінь. Українці – найспівучіша нація в Європі!" – зазначив автор ідеї, генеральний продюсер, власник ТМ "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

Його слова підтримав Олег Винник і додав, що проєкт такого масштабу – унікальний і єдиний в Україні.



Це – спільний проєкт Поплавського та Винника

"Я вдячний, що долучився до цього проєкту. Це так круто зібрати на одній сцені найкращі пісні за 30 років. Я хочу, щоб ця премія була завжди. Щасливий, що модернові українські артисти, рок-співаки, репери, представники різних жанрів продовжують українську пісню. Артисти щиро передають свої почуття рідною мовою, роблять це стильно, модерново. Нехай процвітає "Українська пісня року"! Це так круто – мати в своїй країні, на своїй землі таку премію", – сказав Олег Винник. На сцені він представив прем'єру пісні "Біла голубка".

Олег Винник – на сцені



Спеціально для церемонії побудували високотехнологічну сцену-трансформер у вигляді сходів. В оформленні вперше використали світову новинку – систему MADRIX, величезні світлодіодні LED-екрани, лазерне та світлове шоу. Кожен номер відрізнявся унікальною постановкою. Режисером цього масштабного дійства вкотре стала випускниця КНУКіМ Катя Царик. До речі, на сцені цього вечора було багато зіркових випускників вузу. Ведучий церемонії Григорій Решетник, який розважав глядачів разом з Лілією Ребрик, уже викладає в Університеті культури.

Ведучі – Лілія Ребрик та Григорій Решетник



Неочікувана пара ведучих Михайло Поплавський та Тіна Кароль вражали влучними жартами і теплим спілкуванням із глядачами та щирістю.

Поп-діва кілька разів виходила на сцену, змінюючи яскраві сексуальні сукні, і зірвала овації своїм виступом. Особливо актуально прозвучала її пісня "Вільна". Співачка отримала нагороду в номінації "Легенда української пісні".



"Можна багато блукати по світу, але в один прекрасний момент розумієш, що ти дійсно любиш. Все залежить від нас, ми – сильна нація, яка може зробити себе сама, і бути щасливою", – промовила Тіна зі сцени.

Михайло Поплавський та Тіна Кароль



Нагороду "Легенда української пісні" отримали Наталія Могилевська, Олег Винник, Михайло Поплавський, Вєрка Сердючка, Ірина Білик. Наталя Могилевська виконала попурі, яке вперше представила на концерті до Дня Незалежності на "Олімпійському". Співачка перервала свою відпустку і повернулася до України. Каже, що не може спокійно відпочивати десь далеко. Наталя вважає, що зараз усі повинні підтримувати одне одного і вірити в краще, тому прибрала зі свого репертуару сумні пісні.



"Залишила тільки радісні, легкі, приємні композиції, щоб підняти людям настрій. І мені дуже приємно знати, що я не тільки подруга Михайла Поплавського, а й викладач в його університеті. Те, що він робить для України, дуже важливо. На його заходах завжди представлені три-чотири покоління артистів. Це і відкриття нових імен, і повага до легенд естради. Він поєднує сучасність і традиції, розвиває український шоу-бізнес", – поділилась Могилевська за лаштунками.

Наталія Могилевська



Неперевершена Вєрка Сердючка зірвала оплески одною лише появою на сцені і потішила глядачів прем’єрою – першою за 20 років україномовною піснею "Є пропозиція".



"Михайло Михайлович – один з небагатьох в нашій країні, хто дійсно протягом багатьох років популяризує українську пісню, підносить її до нових висот. Завдяки йому на телебаченні з’явилось багато проєктів, де артисти виконують композиції рідною мовою, і це заслуговує на велику повагу. Я щаслива і горда тим, що отримала нагороду у цьому проєкті як легенда української пісні", – підкреслила Вєрка Сердючка.

Вєрка Сердючка



У номінації "Гордість української пісні" переможцем став гурт "MOZGI", який разом з Потапом виконав козацьке попурі. Настю Каменських (NK) нагородили за хіт "Почуття". Співачка вразила новою ліричною піснею і неймовірною постановкою номеру. Його глядачі вперше побачать під час телетрансляції.



Павло Зібров і Анна Трінчер запалювали дуетом з піснею "МЕТЕЛИКИ \ БДЖОЛИ". Як розповів народний артист, йому цікаво співпрацювати з молодими виконавцями, переймати сучасні тренди та ділитися досвідом.



"Добре, що наш шоу-бізнес розвивається, добре, що є, кого вчити і кому передавати українську пісню", – додав народний артист.

Анна Трінчер та Павло Зібров



Гурт "Антитіла" отримав нагороду за виконання пісні "Стань". "Якщо ми разом в такий день, у гарному настрої, сильні й усміхнені, все в нас буде добре", – наголосив соліст Тарас Тополя.



"KAZKA" відзначили за виконання пісні "М'ята", а DZIDZIO – за "Марічку".

Нагороди у номінації "Надія української пісні" отримали популярні молоді виконавці: Wellboy за виконання пісні "Вишні", Артем Пивоваров ("Міраж"), Сергiй Бабкін ("Вона знає"), Анна Буткевич ("Гріх маю"), Таюне ("Схожа на квітку"), Gena VITER та гурт "ЯНЦЯ" ("Поляна"), Мята ("ФАРБИ"), Alina Poplavska ("Знову твоя").



Як акцентували організатори премії – Михайло Поплавський та Олег Винник – головною метою є популяризація української пісні й україномовних артистів: як легенд вітчизняної естради, так і молодих та перспективних виконавців, а також поетів та композиторів.

"Українська пісня – це те, що нас об'єднує, це наша душа і сила. Піснею зізнаються в коханні, прославляють красу своєї країни, піднімають бойовий дух. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно підтримувати своє, надихати молодь. І я роблю все для того, щоб українська пісня була модною, сучасною, щоб звучала на весь світ. У кожній пісні – історія нашої країни, її традиції, прагнення до самовизначення, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України. Я щасливий, що сьогодні на сцені звучать легендарні пісні талановитих українських композиторів та поетів-піснярів, які писали й пишуть про Україну і для України. Без власної пісні, мови і культури – немає нації. Тримаймо разом українську хвилю! Слава Україні!" – сказав Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський



На сцені він вразив новими постановками на свої хіти "Щастя є" і "Приречений на любов". У День єднання, який вперше відзначають в Україні, артисти подарували глядачам яскраве свято, надію в майбутнє.

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