Пісня "Батько наш Бандера" стала лідером за кількістю пошуків на YouTube
Джерело:Google Trends
Патріотичний флешмоб з піснею "Батько наш Бандера" поширився на всі регіони України. Упродовж 7 днів люди шукали її набагато частіше, ніж новий трек Моргенштерна та Slava Marlow "Я не знаю".
Тіктоком щораз більше поширюються відео, де школярі співають націоналістичну пісню "Батько наш Бандера" в оригінальному чи своєму виконанні. За короткий час вона стала шалено популярною не тільки у соціальних мережах, але й в гугл-трендах.
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Упродовж останніх 7 днів пісню "Батько наш Бандера" на YouTube шукали набагато частіше, аніж трек Моргенштерна і Slava Marlow "Я не знаю". Патріотична композиція перемогла російську за кількістю пошукових запитів на всій материковій Україні.
В середньому пісню "Батько наш Бандера" шукають у 6 разів більше, аніж "Я не знаю".
"Батько наш Бандера" популярніша за "Я не знаю" / Скриншот з гугл-трендів
Найбільш популярною пісня є на Західній Україні – у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.
Що відомо про флешмоб #батьконашбандера
- У тіктоці українські школярі почали поширювати відео, яке записували на пісню зі словами "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за Україну підемо воювати". Учні записують ці ролики у школах та вдома. Відео за хештегом переглянули щонайменше 8,5 мільйонів разів.
- Чималого резонансу пісня здобула й тому, що російські ЗМІ поширили фейк про те, що учні однієї зі шкіл "цькували" вчительку, яка здалась їм "ватницею", новим флешмобом.
- Але насправді дівчата зняли ролик тільки тому, що їм сподобалась пісня. Педагогиня лише їх підтримала. До того ж на уроці вона розповідала про Романа Шухевича, Степана Бандеру, ОУН і УПА.