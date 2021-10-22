Пісня "Батько наш Бандера" стала лідером за кількістю пошуків на YouTube

Патріотичний флешмоб з піснею "Батько наш Бандера" поширився на всі регіони України. Упродовж 7 днів люди шукали її набагато частіше, ніж новий трек Моргенштерна та Slava Marlow "Я не знаю".

Тіктоком щораз більше поширюються відео, де школярі співають націоналістичну пісню "Батько наш Бандера" в оригінальному чи своєму виконанні. За короткий час вона стала шалено популярною не тільки у соціальних мережах, але й в гугл-трендах.

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Упродовж останніх 7 днів пісню "Батько наш Бандера" на YouTube шукали набагато частіше, аніж трек Моргенштерна і Slava Marlow "Я не знаю". Патріотична композиція перемогла російську за кількістю пошукових запитів на всій материковій Україні.

В середньому пісню "Батько наш Бандера" шукають у 6 разів більше, аніж "Я не знаю".



"Батько наш Бандера" популярніша за "Я не знаю" / Скриншот з гугл-трендів

Найбільш популярною пісня є на Західній Україні – у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Що відомо про флешмоб #батьконашбандера