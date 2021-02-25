5 проникливих пісень українських зірок, покладених на поезії Лесі Українки

Вся Україна 25 лютого відзначає 150 років з дня народження легендарної української поетеси та перекладачки Лесі Українки. Її творчість десятиліттями надихає не лише любителів літератури, а й співаків, науковців та людей найрізноманітніших професій.

Чимало українських зірок створюють музику та аранжування до текстів вірші, які свого часу написали великі поети. До слів Лесі Українки теж звертались виконавці та оспівували її вірші у романтичних кліпах та записах у студіях.

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Редакція Showbiz 24 пропонує послухати декілька пісень українських гуртів та дуетів, де було взято за основу вірші Лесі Українки.

Пісні, покладені на поезії Лесі Українки

Бумбокс – "Твій номер / Плющ"

"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…" (1900)

Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно, щільно, і закрить од світа,

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш мов руїна, листом вкрита, —

Плющ їй дає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща сховає під собою.

Навіщо здався плющ у самотині?

Хіба на те, аби валятись долі

Пораненим, пошарпаним, без сили

Чи з розпачу повитись на тополі

І статися для неї гірш могили?

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Сестри Тельнюк "Досадонька"

"Ой, здається – не журюся…" (1901)

Ой, здається – не журюся, таки ж я не рада,

чогось мені тяжко-важко, на серці досада.

Ой кину я ту досаду геть на бездоріжжя,

зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя;

а я той цвіт позриваю та сплету віночка,

кину його, червоного, в воду до поточка:

пливи, пливи, мій віночку, до самого моря,

може, буря тебе втопить, чи не збудусь горя.

Ой розбила вінка буря, таки ж не втопила,

а від нього синя хвиля геть почервоніла.

Гірка вода в синім морі, гірко її пити;

чом я свою досадоньку не можу втопити?

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Kulshenka & Shy "Лісова пісня"

"Лісова пісня" (1912)

Нічого, спала, хто ж зимою робить?

Спить озеро, спить ліс і очерет.

Верба рипіла все: "Засни, засни".

І снилися мені всі білі сни.

Я спала. Дихали так вільно груди

По білих снах рожевії гатки

Легенькі гаптували мережки.

І мрії ткались золото-блакитні

Спокійні, тихі, не такі, як літні.

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Оксана Муха "Вишеньки, черешеньки"

"Вишеньки, черешеньки" (1891)

Поблискують черешеньки

В листі зелененькім,

Черешеньки ваблять очі

Діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлоп'яточко

Під деревцем скачуть,

Простягають рученята

Та мало не плачуть:

Раді б вишню з'їсти,

Та високо лізти,

Ой раді б зірвати,

Та годі дістати!

"Ой вишеньки-черешеньки,

Червонії, спілі,

Чого ж бо ви так високо

Виросли на гіллі!"

"Ой того ми так високо

Виросли на гіллі, –

Якби зросли низесенько,

Чи то ж би доспіли?"

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Музика Павла Табакова "Мріє, не зрадь!"

"Мріє, не зрадь! (1905)

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

Павло Табаков – Мріє, не зрадь: дивитись відео онлайн