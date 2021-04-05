Після звинувачень у насильстві: Олег Кензов розповів про нову наречену

Українського співака Олега Кензова раніше звинуватила в домашньому насильстві його ексдружина DJ Madonna. Натомість тепер артист зізнався, що має нову наречену. Колишні стосунки він коментувати відмовляється.

Відомий український телеведучий та співак Олег Кензов у новому інтерв'ю зізнався, що зараз він перебуває у нових стосунках. Чоловік має кохану, з якою він заручений. Усе це відбувається на тлі заяв його колишньої дружини про те, що вона потерпала від домашнього насильства.

До слова Дан Балан і Тіна Кароль на "Голосі країни" підігріли чутки про роман

Олег Кензов про особисте життя

У програмі чоловік спочатку відмовлявся коментувати теперішні та колишні стосунки. Він напружено та незмістовно відповідав журналістам. Однак вже після того, як вимкнулись камери, Олег Кензов пояснив свою мовчанку.

Зокрема, співак заявив, що не хоче "бути гів**м і принижувати людину у відповідь". Також він вперше оголосив про заручини з новою коханою.

Послухайте, людина чотири роки мовчала, а тут загавкала. Ось моя жінка, у неї обручка на пальці, я її кожен день б'ю періодично в голову ногою. Просто міцний чайник,

– іронічно відповів Кензов.

Інтерв'ю з Олегом Кензовим: дивіться відео онлайн

Звинувачення Олега Кензова в насильницьких діях