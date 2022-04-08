Після війни Путіну самому доведеться захищати російську, – Євген Клопотенко про мовне питання

Шеф-кухар Євген Клопотенко раніше був російськомовним, однак свого часу вправно перейшов на українську. Чоловік наголошує, що зараз не може бути дискусій про те, що українці – двомовні.

Росіяни прийшли в Україну з війною, нібито "рятуючи" російськомовне населення. Та насправді лише посіяли ненависть до всього російського. Тому в коментарі 24 каналу Євген наголошує, що зараз не може бути дискусій про те, скільки в нас мов.

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Я думаю, що після війни Путіну доведеться самому захищати російську мову. До цього їх захищати не потрібно було,

– зауважив Клопотенко.

Так, в Україні багато людей виросли в російськомовному просторі, постійно спілкувалися російською. Це історія мільйонів. Однак після всього того, що вже відбулося і продовжує відбуватися в Україні, не може бути дискусій про те, скільки в нас мов, що ми двомовні.

"Ніхто не притискає російськомовних – хочеш, спілкуйся російською мовою без проблем – так було завжди. У Львові говорять російською мовою – говори російською мовою. Тебе за це бити не будуть. Але ніколи в житті більше не можна підіймати дискусію про те, що російська мова притискається", – наголосив Євген.



Євген Клопотенко у Львові / Фото Наталі Боднар, 24 канал

найближчим часом слідкуйте за повною розмовою з Євгеном Клопотенком у рамках проєкту " Інтерв'ю24 ".

У суспільстві вже немає місця для цієї дискусії. Тепер кожен має зрозуміти, що таке російські мова і культура. Як зараз, так і після війни треба присікати розмови про те, що росіяни не винні: "Українська мова має бути головною, єдиною, але ті, хто хочуть, спілкуються тією мовою, якою можуть. Ми не притискаємо ні російську мову, ні грузинську, ні казахську".