Після скандалу з квартирою: ексдружина Павліка заявила, що може переїхати до залицяльника

Днями ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва заявила, що той виселяє її з квартири, за яку досі виплачує кредит. У мережі між колишньою і теперішньою співака розгорівся скандал. У розпал конфлікту жінку запросив до себе таємничий залицяльник.

У понеділок, 18 жовтня, Лариса Созаєва заявила, що Віктор Павлік виселяє її з 5-кімнатної квартири в Києві. Співак не хоче залишити колишню без даху над головою, він планує купити їй менше житло. Однак вже знайшовся той, хто готовий прихистити жінку.

До теми Ексдружина Віктора Павліка заявила, що він виселяє її з квартири

Ім'я чоловіка Лариса не розголошує, однак зізнається, що їхня історія закрутилась пів року тому, коли невідомий вручив їй пакет суші. Увесь цей час вони спілкувались як друзі – ходили на виставки, у театр, у кіно.

Ексдружина Павліка наголошує, що жодних інтимних стосунків у них не було. Однак як тільки залицяльник дізнався про конфлікт з квартирою, запропонував їй переїхати до нього.

Я не можу запропонувати тобі багато квадратних метрів, але можу забрати тебе до себе,

– заявив чоловік.

Наразі невідомо, чи погодиться Лариса Созаєва на пропозицію таємничого друга. У фейсбуці вона лише наголосила, що це справжній чоловічий вчинок.

"Хочу, щоб всі, хто читають це, знали, що є люди й вчинки! Що такі, як ти – існують! Чоловіки з великої літери", – написала ексдружина Віктора Павліка.

Ексдружина Віктора Павліка / Фото з фейсбуку Лариси Созаєвої

Скандал з квартирою Віктора Павліка

Лариса Созаєва публічно заявила, що колишній чоловік виселяє її з квартири, за яку раніше обіцяв виплатити кредит. Ба більше, він з Катериною Реп'яховою принижує її після того, як "звів сина в могилу".

Молода обраниця співака розкрила всю правду. Вона пояснила, що їхня сім'я вже рік оплачує комунальні послуги за 5-кімнатну квартиру Лариси, тому пропонує продати житло.

З продажу жінка отримала б 100 тисяч доларів і розпоряджалась би ними на свій розсуд. Однак такі умови її не влаштовують, адже вона "не хоче реалізовуватися".

Повний текст публікації Лариси Созаєвої:

Не секрет, що я подобаюся чоловікам. Пів року тому в моїй квартирі пролунав дзвінок. Я відкрила двері й на порозі з'явився чоловік у медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його й пішов. Там були суші!

Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, у театр і кіно, пити чай на кухні. Інтелігентний, ввічливий, вихована людина. У нас ніколи не було інтимних стосунків. Просто дорога своїм ставленням до мене людина, яку дуже поважаю.

І ось вчора він подзвонив і просто сказав: "Я не можу запропонувати тобі багато квадратних метрів, але можу забрати тебе і Бусинку до себе". Абсолютно чоловічий вчинок!

Я знаю, що ти це прочитаєш, і я хочу про це розповісти! Хочу, щоб всі, хто читають це, знали, що є люди й вчинки! Що такі, як ти – існують! Чоловіки з великої літери!