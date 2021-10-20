В понедельник, 18 октября, Лариса Созаева заявила, что Виктор Павлик выселяет ее из 5-комнатной квартиры в Киеве. Певец не хочет оставить бывшую без крыши над головой, он планирует купить ей меньшее жилье. Однако уже нашелся тот, кто готов приютить женщину.

К теме Экс-жена Виктора Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры

Имя мужчины Лариса не разглашает, однако признается, что их история закрутилась пол года назад, когда неизвестный вручил ей пакет суши. Все это время они общались как друзья, ходили на выставки, в театр, в кино.

Экс-жена Павлика отмечает, что никаких интимных отношений у них не было. Однако как только ухажер узнал о конфликте с квартирой, предложил ей переехать к нему.

Я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя к себе,

– заявил мужчина.

Пока неизвестно, согласится ли Лариса Созаева на предложение таинственного друга. В фейсбуке она лишь подчеркнула, что это настоящий мужской поступок.

"Хочу, чтобы все, кто читают это, знали, что есть люди и поступки! Что такие, как ты – существуют! Мужчины с большой буквы", – написала экс-жена Виктора Павлика.



Экс-жена Виктора Павлика / Фото из Фейсбука Ларисы Созаевой

Скандал с квартирой Виктора Павлика

Лариса Созаева публично заявила, что бывший муж выселяет ее из квартиры, за которую ранее обещал выплатить кредит. Более того, он с Екатериной Репяховой унижает ее после того, как "свел сына в могилу".

Молодая избранница певца раскрыла всю правду. Она пояснила, что их семья уже год оплачивает коммунальные услуги за 5-комнатную квартиру Ларисы, поэтому предлагает продать жилье.

Из продажи женщина получила бы 100 тысяч долларов и распоряжалась бы ими по своему усмотрению. Однако такие условия ее не устраивают, ведь она "не хочет реализовываться".

Полный текст публикации Ларисы Созаевой:

Не секрет, что я нравлюсь мужчинам.

Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушёл. Там были суши!

Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне:)

Интеллигентный, обходительный, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений.

Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю.

И вот вчера он позвонил и просто сказал – я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя и Бусинку к себе.

Абсолютно мужской поступок!

Я знаю, что ты это прочитаешь, и я хочу об этом рассказать!!!! Хочу, чтобы все читающие это знали, что есть ЛЮДИ и ПОСТУПКИ!!!!

Что такие как ты - существуют! Мужчины с большой буквы!