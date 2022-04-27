Після пошкодження будинку: Кондратюк розповів, чи подавався на фінансову допомогу від України
Джерело:Люкс ФМ
Житло телеведучого Ігора Кондратюка сильно постраждало через розірваний біля будинку снаряд, тому чоловік без роздумів покинув будинок на Київщині. Він зізнався, чи подавав запит на фінансову допомогу від держави і в якому випадку візьме гроші.
Продюсер зауважив, що готовий отримати компенсацію на відновлення пошкодженого будинку, якщо це будуть репарації Росії після завершення війни.
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Я подав на допомогу, але я буду готовий її оформити, якщо вона буде за рахунок репарацій РФ. Якщо вона буде за рахунок української держави, то ми відмовимось з дружиною, тому що в нас є трошечки грошей, щоб зробити стіну, повісити два нових кондиціонери і поставити вікна,
– каже Кондратюк.
Також він додав, що не подавав заявку на отримання фінансової допомоги як тимчасовий переселенець. Зараз він живе у Львові:
"У мене є достатньо коштів, щоб перебувати у цій країні під час війни. Я не прошу від держави нічого, тому що в людей є набагато гірші статки, умови, немає житла чи автомобілів, немає нічого, окрім тривожної валізи, яку вони похапцем зібрали з собою".
Щодо того, коли Кондратюк планує повертатись у Львів, то каже, що вже бував вдома. Вперше вони поїхали, як тільки-но відкрили для проїзду Житомирську трасу.
Ми за цей час повертались у Київ, тому я не можу сказати, що весь час сиджу у Львові. До 8 травня ми туди поїдемо. Там зараз вже живе моя мама, яка виїхала з окупованої Херсонщини 8 квітня,
– зазначив чоловік.
Ігор Кондратюк на "Слава+": відео онлайн