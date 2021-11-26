Після гастролерки Лорак: Іван Дорн випустив україномовний кавер на хіт "Океану Ельзи"

Неочікувана прем'єра пісні відбулась в українського виконавця Івана Дорна, який працює у Росії. Він випустив авторський кавер на пісню українського рок-гурту "Океану Ельзи", проте назвав його не як оригінальну пісню "Сьогодні", а – "Тебе нема сьогодні".

Перший тизер кліпу Івана Дорна з'явився напередодні і неабияк здивував мережу. Вже сьогодні, 26 листопада, виконавець презентував лірик-відео пісні, де лунає мелодія і текст з пісні гурту "ОЕ" – "Сьогодні" 2001 року, яка увійшла в альбом "Модель".

До слова Ані Лорак вперше за 7 років презентувала україномовну пісню "Бачила": відео

"Бігають мурашки і накочуються сльози від цього треку! Надіюсь, що і вас він не залишить рівнодушним. Ми з ROZHDEN вклали у цю композицію душу, любов, вдихнули нову силу, переосмислили легендарний хіт "Океану Ельзи" – "Сьогодні". Цьому музичному спадку – 20 років! Особливо вдячний Святославу Вакарчуку та Pianoбой за можливість бути причетним до такої історії. Сильно пишаюсь цією піснею!" – написав Дорн в інстаграмі.

У кліпі чоловік показує історію кохання, де головними героями виступили він та його дружина Анастасія.

Іван Дорн – Тебе нема сьогодні: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Такий кавер Дорна ще не прокоментували ні сам Вакарчук з гурту "Океан Ельзи", ні Pianoбой, ні ROZHDEN. Проте, як повідомила нам пресслужба "ОЕ", гурт дав дозвіл на кавер пісні. У коментарях до відео Дорна фанати залишають різні коментарі, але можна і зустріти критику до несподіваного україномовного треку.