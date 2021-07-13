Після чуток про роман: Адель заскочили на шопінгу з репером
Джерело:Page Six
Довгий час британській співачці Адель приписували роман з відомим репером Skepta. Згодом артистка нібито спростувала чутки. Однак нещодавно зірку побачили на шопінгу з репером.
Чутки про роман британської співачки Адель та репера Skepta сколихнули мережу та пресу з новою силою. Зіркову пару помітили разом у Каліфорнії.
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Адель та Skepta разом були на шопінгу
Знаменитостей побачили у магазині Prada в місті Сан-Бернардіно. За словами очевидців, співачка допомагала реперові вибирати одяг.
Вона сиділа і спостерігала за ним, поки він вибирав светри, штани, приміряв куртки й пальта і просив співробітників допомогти йому. Вона оцінювала його вибір і говорила, що, на її думку, пасує реперові,
– пише видання.
"Це виглядало дуже мило – вона просто чекала його і здавалася звичайною дівчиною, яка чекає хлопця, який вибирає одяг. Вони закуповувалися приблизно 45 хвилин", – додає джерело.
Інсайдери вважають, що Адель та Skepta відправилися до Каліфорнії з нагоди Дня незалежності США. Зараз вони нібито дуже близькі та проводять щораз більше часу разом.
Особисте життя Адель
- У вересні минулого року у пресі з'явилась перша інформація про роман Адель з відомим репером Skepta. Їх помітили разом у барі віртуальної реальності в Лондоні. Зірки голосно розмовляли та сміялися, демонструючи, що їм добре разом.
- Та вже наприкінці жовтня співачка спростувала припущення про роман зі Skepta. Вона назвала себе "котолюбною самотньою леді".
- Вже у квітні цього року поширилися чутки про стосунки Адель з її другом дитинства. Він не є публічною особистістю, а тому ще більше подобається артистці. Подейкували, що зірка планувала майбутнє з бойфрендом, та схоже, що роман завершився.