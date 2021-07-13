Після чуток про роман: Адель заскочили на шопінгу з репером

Довгий час британській співачці Адель приписували роман з відомим репером Skepta. Згодом артистка нібито спростувала чутки. Однак нещодавно зірку побачили на шопінгу з репером.

Чутки про роман британської співачки Адель та репера Skepta сколихнули мережу та пресу з новою силою. Зіркову пару помітили разом у Каліфорнії.

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Адель та Skepta разом були на шопінгу

Знаменитостей побачили у магазині Prada в місті Сан-Бернардіно. За словами очевидців, співачка допомагала реперові вибирати одяг.

Вона сиділа і спостерігала за ним, поки він вибирав светри, штани, приміряв куртки й пальта і просив співробітників допомогти йому. Вона оцінювала його вибір і говорила, що, на її думку, пасує реперові,

– пише видання.

"Це виглядало дуже мило – вона просто чекала його і здавалася звичайною дівчиною, яка чекає хлопця, який вибирає одяг. Вони закуповувалися приблизно 45 хвилин", – додає джерело.

Інсайдери вважають, що Адель та Skepta відправилися до Каліфорнії з нагоди Дня незалежності США. Зараз вони нібито дуже близькі та проводять щораз більше часу разом.

Особисте життя Адель