Після численних звинувачень у домаганнях: Талашко звільняється з Карпенка-Карого

75-річний актор Володимир Талашко написав заяву на звільнення за особистим бажанням. Раніше викладача університету імені Карпенка-Карого звинуватили у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.

Талашко не викладатиме після секс-скандалу

Акторка Вікторія Муштей одною з перших писала про домагання з боку українського актора, режисера та викладача Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. 8 листопада вона повідомила, що Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Важливо Я знала, – зірка "Скаженого весілля" Поліна Василина про секс-скандал з Талашком

Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка. Всі потоки бруду та труднощі коштували того, щоб нові студентки та абітурієнтки не ставали жертвами насильства. А також! Щоб це було прикладом для інших педагогів, які зловживають своєю владою,

– розповіла Вікторія.

Акторка поділилась, що надсилала листа до університету, де повідомила, що може співпрацювати з групою розслідування. Але їй не відповіли, з чого Муштей зробила висновки: "буквальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання".

"Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюсь. Я хочу жити в країні, де таке не вважається нормою", – підсумувала актриса.

Головне про секс-скандал навколо Талашка

На початку серпня у мережі з'явилися скандальні історії студенток та абітурієнток Карпенка-Карого. У них дівчата розповідали про неприпустиму поведінку 75-річного відомого актора та викладача Володимира Талашка й звинуватили його в сексуальних домаганнях. Чоловік запрошував дівчат до себе додому нібито на фотосесії, але там він змушував їх роздягатися й пропонував сексуальні стосунки.

Володимир Талашко відкинув усі звинувачення. Він заявив, що нібито не пам'ятає, щоб спілкувався зі студентками чи абітурієнтками університету на інтимні теми.

17-річна абітурієнтка Марія Смирнова-Матрос також була жертвою домагань актора. Про це вона розповіла через 14 років. Дівчина розповіла, що викладач зґвалтував її попри те, що був другом сім'ї.

Жертв домагань викладача підтримали журналістка Яніна Соколова та зірка "Скаженого весілля" Поліна Василина.

Текст публікації Вікторії Муштей

Фінал історії.

Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому вузі та успішна його розв'язка.

Всі потоки бруду та труднощі коштували того, щоб нові студентки та абітурієнтки не зазнавали насильства. А також! Щоб це було прикладом іншим педагогам, які зловживають своєю владою.

А тепер про ложку дьогтю. Я написала у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого 30 серпня. У листі я вказала, що у мене є контакти дівчат, яких домагався Талашко, я готова їх надати та співпрацювати з групою розслідування. Група почала працювати за офіційними даними 1 вересня. Мені ніхто не відповів і зі мною не зв'язалися досі. Тільки завдяки Владу Білоцькому, який подавав адвокатські запити, ми дізналися про результат роботи групи розслідування на момент 19.10.

1. Вони прийняли інформацію, що надійшла до відома.

2. Продовжили роботу групи до 31. 12.

Ось такі два пункти. Це банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання. Висновки очевидні.

Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюсь. Я хочу жити в країні, де таке не вважається нормою. Наступний крок – ухвалення закону про харасмент. Дякую всім, хто підтримував, вселяв віру, що все вийде і тим, хто не підтримував теж.

Час все розставляє на місця. Обійняла.