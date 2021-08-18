Після 5 років шлюбу: лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк розлучився з дружиною

Соліст популярного українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк розлучився з дружиною Лорою після 5 років шлюбу. Музикант презентував ліричну пісню "Зовсім не боляче" та зізнався, що зараз не спілкується з екскоханою.

Сергій та лора були разом 7 років. Вони одружилися в жовтні 2016 року, однак шлюб був не довгим. Артист зізнався, не може сказати, що стало причиною розлучення. Все відбувалося поступово.

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Сергій Мартинюк про розлучення

"Буває, що люди починають дивитися на життя з різних ракурсів. Розуміють, що час кожному рухатися своїм шляхом. Важко сказати, коли саме це сталося. Все йшло поступово, мало накопичувальний характер", – поділився Сергій.

Мартинюк додав, що з колишньою дружиною не спілкується. Та ексзакохані не тримають зла один на одного. Наразі Сергій не хоче розповідати, чи є в нього нова обраниця, бо хоче, щоб люди цікавилися його творчістю, а не особистим життям.

Багато пишу про минулі стосунки та про нове життя, намагаюся знаходити позитив у всьому, реалізовую себе у творчості та нових проєктах,

– розповів музикант.



Сергій Мартинюк і його колишня дружина Лора / Фото з інстаграму музиканта

Новий кліп "Фіолету"

Сергій разом із гуртом "Фіолет" презентував відео на ліричну композицію "Зовсім не боляче", у якій фронтмен й розповів про своє розлучення. Мартинюк додав, що ця пісня стала своєрідною епітафією його шлюбу.

"Фіолет" – "Зовсім не боляче": дивіться відео онлайн