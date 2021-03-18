Пишногруда Демі Роуз показала оголене тіло: спекотне фото 18+

Знаменита британська модель Демі Роуз невпинно розбурхує мережу провокативними кадрами. На новому фото вона показала оголене тіло, на яке одягнула білу сорочку.

Одна з найвідвертіших моделей сучасності не припиняє демонструвати свої пишні форми понад 16-мільйонній аудиторії користувачів мережі інстаграм. Днями Демі вкотре оприлюднила зухвалий знімок.

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Сексуальне фото Демі Роуз

Зірка продовжує хизуватися кадрами з сонячного іспанського острова Ібіца. На останньому фото, яке Роуз поширила в мережі, вона постала перед камерою на балконі на тлі красивої природи.

Демі одягнула на повністю оголене тіло білу сорочку, яку не застібала. Таке вбрання ледь прикрило інтимні зони грудей та сідниці.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка зібрала у хвіст і зав'язала білою стрічкою. Роуз відвернула обличчя від камери, акцентуючи увагу на апетитних оголених формах.

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