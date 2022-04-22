Писали, що через таких, як я, Путін розпочав війну, – Інна Мірошниченко про хейт і мову

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка Інна поділилась, що зараз перебуває в еміграції з дітьми у Німеччині, але й там отримує образливі коментарі в соцмережах. Їй дошкуляли за те, що вона родом з Донецька і що вона не розмовляє українською мовою.

На час війни Інна Мірошниченко зупинила вести свій інстаграм-блог для заробітку, а лише для інформаційної мети. Також вона перейшла на українську мову, але на це були свої прочини –користувачі інстаграму щоразу їй писали, що такі як вона нібито винні у війні.

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З однієї сторони я їх розумію. Їм болить і вони не знають куди подіти біль. У мене було мовне питання і те, що я з Донецька (їй писали на такі теми, – Showbiz 24). Люди писали, що через таких, як я, Путін напав на Україну і що мені з цим жити. Чому? Я не розумію,

– сказала Інна.

Вона розуміє, що можна було би на це закрити очі і не дивитись на образи в коментарях та "діректі", але вона часто шукає у повідомленнях контакти, різні прохання людей, і їй однаково доводиться відкривати ці повідомлення та бачити лайливі образи.

"Зараз ті хейтери, які писали, що мова має значення… Мова дійсно має значення. Але зараз Росія стільки зробила задля того, щоб ми відродили все українське, почали співати народні пісні, цікавитись власною історією! Зараз, навіть наші батьки, які все життя розмовляли російською мовою, теж переходять на українську. І не для того, щоб показати, що вони не поважають російську, а щоб показати Україні, що поважають українську мову", – додала жінка.

Щодо дітей, яких виховує вона з Тимуром, то діти теж спілкуються у дитячому садку та з нянями українською мовою. Тому поки вони з Інною в еміграції, вона ще й заради них переходить на українську, аби в них не виникало дисбалансу.



Тимур Мірошниченко з дітьми та дружиною Інною / Фото з інстаграму ведучої