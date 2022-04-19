Pink Floyd з вокалом Хливнюка очолили топ 100 найбільш скачуваних синглів у Великій Британії

Гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise Up, в основі якого звучить гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у виконанні лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка. Пісня очолила чарт найбільш скачуваних синглів у Великій Британії.

Pink Floyd підтримали Україну, випустивши перший трек за 28 років. Музиканти не могли залишатися осторонь тієї біди, яку зараз переживає наш народ.

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Станом на середину квітня композиція Hey Hey Rise Up очолила чарт синглів Великої Британії Official Singles Download Chart Top 100. Вона стала популярнішою за хіти Еда Ширана та Гаррі Стайлса.

Всі кошти, які Pink Floyd отримують від прослуховування та завантаження треку, вони відправляють на гуманітарну допомогу Україні. Музиканти переживають цю війну разом з нами та роблять все можливе, щоб хоч трохи допомогти.

Дякуємо всім, хто підтримав Hey Hey Rise Up. Продовжуйте слухати та завантажувати пісню – всі кошти йдуть на гуманітарну допомогу,

– закликали музиканти гурту.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: дивіться відео онлайн