На підтримку захисників Маріуполя: Faine Misto проведе благодійний фестиваль

Мужність та міць військових окремого загону спеціального призначення "АЗОВ" вразила увесь світ. Поки українці перебувають під постійними обстрілами росіян у Маріуполі, Faine Misto хоче провести триденний фестиваль та зібрати кошти на їхню підтримку.

Фестиваль відбудеться 13, 14 та 15 травня у Тернополі. Усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби окремого загону спеціального призначення "АЗОВ", яких вони підтримують з початку війни як інформаційно, так і фінансово.

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На події виступлять 18 українських артистів, серед яких "Фіолет", Tember Blanche, The Unsleeping, паліндром, Стас Корольов, Mazepa, OMANA, "Чумацький Шлях" та інші.

Не вистачить жодних слів, щоб висловити нашу вдячність тим, хто захищає нас, але ми робимо те, що вміємо найкраще, аби пришвидшити нашу спільну перемогу,

– кажуть організатори.

Представники Faine Misto наголошують, що благодійний фестиваль проводитимуть не заради розваги, а задля перемоги та підтримки духу. Можна буде придбати триденний квиток або ж окремо на кожен з днів, спираючись на свої вподобання. Для тих, хто не зможе бути фізично присутній на фестивалі, відбудеться онлайн-трансляція виступів, під час якої також проходитиме збір коштів для потреб українських бійців. Посилання на трансляцію опублікують перед початком заходу у соцмережах.

"Обіцяємо після перемоги повернутися до того, щоб дарувати вам найкращі миті вашого літа. А поки нам усім потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб орда якнайшвидше зникла з лиця Землі", – додали організатори фестивалю Faine Misto.



Faine Misto проведе благодійний фестиваль / Фото з фейсбуку заходу

Безпека під час заходу

Користувачі фейсбуку звернулись у коментарях з питанням, чи варто проводити масові заходи у час військових дій в Україні. У Faine Misto відповіли, що подія пройде Na ПОШТІ (вулиця Чорновола, 4, Тернопіль) у бомбосховищі.

"Захід проводиться навіть не в закладі культури (яким вже дозволено працювати з певними обмеженнями), а в бомбосховищі, як і багато інших заходів на території України", – відповіли вони.