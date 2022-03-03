Підтримали "хоробрий народ України": рок-зірка Нік Кейв і Bad Seeds скасували концерти в Росії

Відомий австралійський рок-музикант Нік Кейв та його гурт Bad Seeds скасували концерти в Україні та Росії. Вони висловили підтримку українському народові та його лідеру.

Австралійський рок-музикант Нік Кейв, лідер гурту Nick Cave and the Bad Seeds, виступив з підтримкою України через вторгнення російських військ на нашу територію. Знаменитий гурт скасував концерти в Росії та Україні.

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Нік Кейв і Bad Seeds підтримали Україну

Музикант повідомив, що у нього "не залишилося вибору" як скасувати виступи в Росії та Україні, що були заплановані на літо цього року.

Наші думки та любов звернені до хороброго народу України, її героїчного лідера та всіх, хто страждає від цієї безглуздої війни. Україно, ми з тобою та з усіма тими в Росії, хто протестує проти цього жорстокого діяння. Ми молимось, щоб це безумство скоріше закінчилось,

– написав Нік Кейв в інстаграмі.



Нік Кейв підтримав Україну / Фото з інстаграму гурту

Російські та світові знаменитості масово скасовують виступи в Росії через її військову агресію на українських територіях. Перелік цих музикантів й гуртів читайте за посиланням.

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