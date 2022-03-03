Австралийский рок-музыкант Ник Кейв, лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds, выступил с поддержкой Украины из-за вторжения российских войск на нашу территорию. Знаменитая группа отменила концерты в России и Украине.

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Ник Кейв и Bad Seeds поддержали Украину

Музыкант сообщил, что у него "не осталось выбора" как отменить выступления в России и Украине, запланированные на лето этого года.

Наши мысли и любовь обращены к храброму народу Украины, ее героическому лидеру и всем, кто страдает этой бессмысленной войной. Украина, мы с тобой и со всеми теми в России, кто протестует против этого жестокого деяния. Мы молимся, чтобы это безумие скорее закончилось,

– написал Ник Кейв в инстаграмме.



Ник Кейв поддержал Украину / Фото из инстаграма группы

Российские и мировые знаменитости массово отменяют выступления в России из-за ее военной агрессии на украинских территориях. Список этих музыкантов и групп читайте по ссылке .