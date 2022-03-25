Підняв синьо-жовтий прапор: син та онука Григорія Чапкіса підтримують Україну за кордоном

Рідня легендарного танцівника Григорія Чапкіса підтримує Україну. Грег Чапкіс підіймає синьо-жовті стяги під час виступів у США, а онука розповідає правду про війну на італійських телеканалах.

Знаменитий український танцівник Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня 2021 року. Та його онука й син продовжують працю хореографа.

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Рідня Григорія Чапкіса підтримує Україну

Син хореографа Грег Чапкіс живе у Сполучених Штатах, але й звідти підтримує Україну при кожній нагоді. Днями він у Каліфорнії представляв публіці новий танець, а спочатку та наприкінці виступу підняв український прапор.

Тепер під час кожних танцювальних номерів син Чапкіса підіймає синьо-жовтий стяг.

Онука Григорія Чапкіса натомість живе й працює в Італії. Акторка Анна Сафрончик активно дає інтерв'ю тутешнім виданням, з'являється на італійському телебаченні та розповідає про війну в Україні.

Щоправда, у коментарях її підловили на словах про "братні народи" – радше меседж російської пропаганди, аніж заклик до миру: "Анно, які брати? Ми ніколи братами не були й не будемо, тільки сусідами. І мови у нас різні, пора зрозуміти що Україна має власну мову".