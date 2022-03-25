Знаменитый украинский танцовщик Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня 2021 года. Но его внук и сын продолжают работу хореографа.

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Родня Григория Чапкиса поддерживает Украину

Сын хореографа Грег Чапкис живет в Соединенных Штатах, но и оттуда поддерживает Украину при любом случае. На днях он в Калифорнии представлял публике новый танец, а сначала и в конце выступления поднял украинский флаг.

Теперь во время каждых танцевальных номеров сын Чапкиса поднимает сине-желтое знамя.

Внука Григория Чапкиса живет и работает в Италии. Актриса Анна Сафрончик активно дает интервью здешним изданиям, появляется на итальянском телевидении и рассказывает о войне в Украине.