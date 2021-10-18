Підняла на ноги весь шоу-біз, – як Ірина Білик допомогла Власовій під час важкої хвороби

У Вечір українських хітів на "Танцях з зірками" Євгенія Власова показала чуттєвий контемп під пісню "А я пливу". Співачка зізналась, що Ірина Білик – одна з небагатьох колег з шоу-бізу, яка підтримала її в часи важкої хвороби.

Авторка хіта "Ветер надежды" Євгенія Власова зникла зі сцени 2009 року. Через важку хворобу вона перенесла кілька складних операцій, під час яких виживає один з десяти пацієнтів. За словами учасниці "Танців з зірками", у кризовій ситуації їй допомогла співачка Ірина Білик. Вона нібито підтримувала не лише морально, а й матеріально.

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Ірина Білик неймовірна особистість у моєму житті. Коли в мене були проблеми зі здоров'ям, вона була поруч. Вона весь шоу-бізнес підняла на ноги, щоб була якась допомога для мене,

– пригадала Євгенія Власова.

"Я обожнюю "Танці з зірками" за те, що я можу сказати це на всю країну. Вона – любов. Я такої теплої людини, такої великої душі не зустрічала ніколи. Ти мій приклад! Я тебе обожнюю та люблю", – заявила співачка з головного паркету країни.

після операції 2017 року Євгенія Власова розповіла, хто з українських зірок її підтримував . У цьому переліку були Світлана Лобода, Віктор Павлік, Андрій Данилко. На диво, про Ірину Білик вона не згадувала.

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