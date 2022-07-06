Думаю про те, щоб бути ефективним, – Євген Клопотенко зізнався, чи піде воювати

Шеф-кухар Євген Клопотенко під час війни допомагає переселенцям, розповідає світові про події в Україні. Однак, якщо доведеться взяти зброю до рук, то він зробить це.

Однак зараз кухар вважає, що він ефективніший на своєму місці. Про це розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Чи піде Євген Клопотенко воювати

Якщо Євгена мобілізують, то він не ухилятиметься і стане на захист держави зі зброєю в руках. Але наразі він про це не думає, а намагається якомога ефективніше виконувати свою роботу, щоб допомагати Україну та її народові на тому фронті, де він зараз є.

Життя непередбачуване. Ніколи не знаємо, як буде. Я думаю, якщо мобілізують, прийду, на мене подивляться і скажуть: "Іди готувати". Якщо потрібно буде, то, звичайно, що я піду. Які будуть варіанти? Жодних. Але, мені здається, що можу зробити набагато більше на інших фронтах. І своє діяльністю показую, що роблю це. Навіщо про це думати? Якщо це станеться, то так і буде. Я думаю про те, щоб бути ефектним, робити щось,

– прокоментував Клопотенко.

Під час повномасштабної війни Євген Клопотенко відкрив два нові ресторани "Інші" – у Львові та Івано-Франківську. У закладах діють два види меню, серед яких є благодійне. Тобто, люди, які не мають можливості або бажання заплатити за їжу, можуть поласувати стравами в ресторані Клопотенка безплатно.

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Нещодавно кухар заявив, що займеться фермерством. Клопотенко прагне, щоб в українців були українські продукти. Це надзвичайно важливо під час війни. Ідея про власну ферму в Євгена була вже давно і тепер він наважився реалізувати її. Кухар прагне відмовитися від закордонних продуктів, адже більшість з них можна вирощувати в Україні, щоб не залежати від когось.