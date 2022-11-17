"Нам всім треба пережити цю зиму": які фото зі снігом публікують в мережі зірки

17 листопада в Україні засніжило. Українці радіють першому снігу та водночас розуміють, що цього року зима буде зовсім не такою казковою та святковою, до якої ми звикли. Попри все кожен намагається знайти хоча б якийсь позитив, не дозволяє окупантам забрати таку повсякденну радість.

Стрічки соцмереж наповнені атмосферними кадрами. Українські зірки також діляться світлинами, відео, всі в передчутті свята, якого нам дуже бракує. 24 канал зібрав реакції знаменитості на цей тривожний, але сніжний ранок.

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Катерина Реп'яхова

"Доброго ранку", – написала блогерка у сторіс і показала, який вигляд сьогодні побачила з вікна.



Сніг у Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Реп'яхової

Леся Нікітюк

Цього сніжного ранку блогерка не обійшлася без жартів. У сторіс вона показала прогулянку з домашнім улюбленцем.



Леся Нікітюк на прогулянці з песиком / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Слава Дьомін

"Києве, з першим снігом! А у вашому місті випав сніг?", – написав ведучий у сторіс.



Сніг в Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Слави Дьоміна

Анна Неплях

Перший сніг у Києві показала й учасниця 10 сезону "Холостяка" Анна Неплях.



Сніг у Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Неплях

Оля Цибульська

А Олю Цибульську перший сніг застав у Львові.



Сніг у Львові / Скриншот інстаграм-сторіс Цибульської

Наталка Денисенко

"Оце так! З першим снігом! Нам всім треба пережити цю зиму", – написала акторка в сторіс.



Перший сніг в Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Денисенко

У соцмережах інших знаменитостей також є чимало атмосферних кадрів снігу, який вночі засипав вулиці столиці та інших міст.

Перший сніг в Україні / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок