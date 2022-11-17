"Нам всім треба пережити цю зиму": які фото зі снігом публікують в мережі зірки
17 листопада в Україні засніжило. Українці радіють першому снігу та водночас розуміють, що цього року зима буде зовсім не такою казковою та святковою, до якої ми звикли. Попри все кожен намагається знайти хоча б якийсь позитив, не дозволяє окупантам забрати таку повсякденну радість.
Стрічки соцмереж наповнені атмосферними кадрами. Українські зірки також діляться світлинами, відео, всі в передчутті свята, якого нам дуже бракує. 24 канал зібрав реакції знаменитості на цей тривожний, але сніжний ранок.
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Катерина Реп'яхова
"Доброго ранку", – написала блогерка у сторіс і показала, який вигляд сьогодні побачила з вікна.
Сніг у Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Реп'яхової
Леся Нікітюк
Цього сніжного ранку блогерка не обійшлася без жартів. У сторіс вона показала прогулянку з домашнім улюбленцем.
Леся Нікітюк на прогулянці з песиком / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки
Слава Дьомін
"Києве, з першим снігом! А у вашому місті випав сніг?", – написав ведучий у сторіс.
Сніг в Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Слави Дьоміна
Анна Неплях
Перший сніг у Києві показала й учасниця 10 сезону "Холостяка" Анна Неплях.
Сніг у Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Неплях
Оля Цибульська
А Олю Цибульську перший сніг застав у Львові.
Сніг у Львові / Скриншот інстаграм-сторіс Цибульської
Наталка Денисенко
"Оце так! З першим снігом! Нам всім треба пережити цю зиму", – написала акторка в сторіс.
Перший сніг в Києві / Скриншот інстаграм-сторіс Денисенко
У соцмережах інших знаменитостей також є чимало атмосферних кадрів снігу, який вночі засипав вулиці столиці та інших міст.
Перший сніг в Україні / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок