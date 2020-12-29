Відома українська співачка Alyosha днями влаштувала зимову прогулянку. Вона розповіла, що її донька Марія вперше цього року побачила сніг. Нові фото зірки замилували мережу.

Популярна українська співачка Alyosha успішно поєднує кар'єру артистки та справи зіркової матусі. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто ділиться з прихильниками новими світлинами з сім'єю.

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Зимова прогулянка Alyosha з донькою

Зірка поділилась кадрами з нещодавньої прогулянки зимовим Києвом. Цього разу вона проводила час тільки з донькою Марією. Alyosha постала перед камерою в сірих спортивних штанах та теплому светрі в тон. Також співачка одягнула фіолетовий короткий пуховик, чорні рукавиці та рожеві черевики на шнурівці.

Біля артистки був персиковий візочок, в якому лежала її донечка Марія. Alyosha не стримувала радості від снігу, ловлячи його руками. Вона також розповіла, що це перший сніг, який побачила дівчинка.



Alyosha з донькою на прогулянці / Instagram / @alyoshasinger

"Іноді дівчатка виходять на прогулянку лише вдвох. Щоб відпочити від наших енергійних хлопців. Застали з Марічкою її перший сніг, тепер чекаємо на Новий рік сніжного дива!" – написала Alyosha під знімками.

Шанувальники поділились позитивними враженнями в коментарях від таких ніжних світлин:

"Світлина така, що хочеться усміхнутися у відповідь, дуже весела і крута";

"Клас! Це в Києві так засніжило?";

"Здоров'я вам";

"Ви чарівні";

"Ви красуня";

"Одягайтесь тепліше", – написали в коментарях.



Alyosha з донькою на прогулянці / Instagram / @alyoshasinger