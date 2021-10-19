Періс Гілтон з'явилась у Білому домі в образі total black: фото ефектного виходу
Джерело:інстаграм Періс Гілтон
Знаменита Періс Гілтон є не лише світською левицею, а й благодійницею. Зараз її увага спрямована на дітей, які перебувають під опікою. З вимогою внести зміни до Конституції США вона з'явилась у Білому домі. У Вашингтоні зірка показала ефектний образ total black.
Як і годиться спадкоємиці багатомільйонної мережі готелів, 40-річна Періс Гілтон бореться за права слабших і менш захищених. Наразі вона присвячує свої зусилля дітям і підліткам, які страждають від інституційного насильства у сиротинцях. Свою публікацію на цю тему вона розмістила в газеті The Washington Post.
Читайте також Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з п'ятьма дітьми: рідкісні фото
Образ Періс Гілтон у Білому домі
Для появи у Вашингтоні світська левиця обрала стриманий аутфіт в офіційному стилі. На ній класичний чорний костюм з приталеним жакетом і широкими штанами прямого крою. Поверх білої сорочки з коміром Періс Гілтон одягла чорну жилетку.
Цей вихід білявки обійшовся без зухвалих деталей. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з камінням. Коротке волосся вона залишила розпущеним, а в Білому домі перебувала в захисній масці.
Періс Гілтон у Білому домі / Фото з інстаграму світської левиці
Періс Гілтон у Білому домі / Фото з інстаграму світської левиці
Періс Гілтон у Білому домі / Фото з інстаграму світської левиці
Попередні образи Періс Гілтон
- З нареченим Картером Руемом зірка з'являлась на публіці в чорно-білій сукні довжини міді з принтом у клітинку;
- На "Вечірньому шоу" з Джиммі Фаллоном світська левиця постала в образі принцеса Disney – у блискучій мінісукні зі стразами від іменитого бренду Philipp Plein.