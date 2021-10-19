Періс Гілтон з'явилась у Білому домі в образі total black: фото ефектного виходу

Знаменита Періс Гілтон є не лише світською левицею, а й благодійницею. Зараз її увага спрямована на дітей, які перебувають під опікою. З вимогою внести зміни до Конституції США вона з'явилась у Білому домі. У Вашингтоні зірка показала ефектний образ total black.

Як і годиться спадкоємиці багатомільйонної мережі готелів, 40-річна Періс Гілтон бореться за права слабших і менш захищених. Наразі вона присвячує свої зусилля дітям і підліткам, які страждають від інституційного насильства у сиротинцях. Свою публікацію на цю тему вона розмістила в газеті The Washington Post.

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Образ Періс Гілтон у Білому домі

Для появи у Вашингтоні світська левиця обрала стриманий аутфіт в офіційному стилі. На ній класичний чорний костюм з приталеним жакетом і широкими штанами прямого крою. Поверх білої сорочки з коміром Періс Гілтон одягла чорну жилетку.

Цей вихід білявки обійшовся без зухвалих деталей. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з камінням. Коротке волосся вона залишила розпущеним, а в Білому домі перебувала в захисній масці.

Періс Гілтон у Білому домі / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон у Білому домі / Фото з інстаграму світської левиці