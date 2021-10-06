Періс Гілтон привітала сестру з днем народження: архівні фото світських левиць

У вівторок, 5 жовтня, молодшій сестрі Періс Гілтон виповнилося 38 років. Світська левиця присвятила Нікі зворушливий допис та опублікувала фото з сімейного архіву. На рідкісних кадрах зірки позують зовсім крихітками та під час перших виходів у світ.

40-річна Періс Гілтон і 38-річна Нікі Гілтон – не лише рідні сестри, а й найкращі подруги. Відтак, у день народження найближчої людини знаменитість розчулила зворушливим зізнанням про їхні стосунки.

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Фотомодель заявила, що ніхто не підтримує та не знає її краще, ніж молодша сестра. Вона нібито єдина, кому Періс телефонує, коли пригнічена й розчарована.

Ти най-найкраща подруга на все життя… Я тебе люблю! Ти справжня ікона, і я така щаслива, що ми разом проживаємо це бурхливе життя,

– написала світська левиця.

Нікі Гілтон відреагувала на публічне привітання сестри. "Так люблю тебе", – написала іменинниця в коментарях.

Архівні фото Періс Гілтон з сестрою Нікі

Періс Гілтон з мамою і молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці Періс Гілтон з молодшою сестрою / Фото з інстаграму світської левиці

Повний текст публікації Періс Гілтон:

Вітаю свою сестру з днем народження!

Дякую, що ти най-найкраща подруга на все життя, яка стежить за тим, щоб я ніколи не запізнювався. Щоразу, коли мені треба з кимось поговорити, або я потребую затишку далеко від дому, я знаю, що мені варто лише подзвонити.

Ти допомагаєш мені збиратися, коли я пригнічена, вчиш мене бути кращою людиною, а іноді ти навіть знаєш мене краще за мене. Я тебе люблю! Ти справжня ікона, і я така щаслива, що ми разом проживаємо це бурхливе життя... Я б не змогла робити це без тебе!