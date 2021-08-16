Періс Гілтон показала свою найдорожчу сумку за 65 тисяч доларів

Світська левиця Періс Гілтон вже багато років є голлівудською іконою стилю. Імениті дизайнери вважають за честь, коли для червоних доріжок вона обирає їхні вбрання. У гардеробі зірки безліч брендових речей. Вона показала найдорожчу річ у шафі, яка коштує 65 тисяч доларів!

40-річна показала шанувальникам свою гардеробну. У ній Періс Гілтон зберігає найефектніші вбрання з червоних доріжок і світських заходів. Особливе місце в шафі зірки посідає сумка від французького дому моди Hermès.

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Цей аксесуар моделі Birkin виготовили на замовлення світської левиці. Горовий вибір вона отримала 2018 року. Рожева сумка вкрита кристалами Swarovski. Не дивно, що вона коштує 65 тисяч доларів – більш як 1,7 мільйона гривень!

Для мене найбільша розкіш – це сумка Birkin, виготовлена на замовлення. Я люблю Hermès, і мені подобається ця сумка. Якби я була сумкою, то тільки цією. На ній 60 тисяч кристалів Swarovski,

– заявила Періс Гілтон.

Періс Гілтон з сумкою за 65 тисяч доларів / Скриншот з відео

Сумка Періс Гілтон за 65 тисяч доларів / Скриншот з відео

Як пише Page Six, Періс Гілтон особливо цінує сумку з кристалами від Hermès після пограбування, яке відбулось 2008 року. Тоді з її гардеробу викрали 20 дорогоцінних сумок улюбленої моделі Birkin.