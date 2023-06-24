"Це почалося, бо Козловський пішов у ЗСУ": зірки кумедно реагують на заколот Пригожина у Росії

Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин звинуватив російське міноборони в ударі по тилових позиціях найманців. Через це він вирішив зчинити заколот проти Кремля та розпочати громадянську війну в Росії. Зірки зі сміхом та позитивом реагують на цю ситуацію.

Нагадаємо, що Пригожин заявив, що йтиме зі своїми найманцями до Москви, аби змінити військове керівництво держави. 24 Канал зібрав реакції українських знаменитостей на заколот у Росії.

До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Володимир Дантес

Український співак пожартував, що росіяни просто злякалися того, що український співак Козловський поповнив ряди ЗСУ, а Олег Винник планує повернутися до України.

"Прикиньте, що вся ця заворушка тільки через те, що вони дізналися, що козовський тепер в ЗСУ і Винник повернувся", – написав Дантес.

Згодом співак показав частинку з свого нового кліпу "Чуєш". Він прив’язав слова "забув тебе" нібито Пригожин каже це Шойгу. Адже конфлікт між ними відбувається вже давно.

Тарас Тополя

Співак та лідер гурту "Антитіла" навіть написав вірш з приводу подій, які відбуваються в Росії. У ньому є чудові рядки: "Чекаю тепер, коли спалахне Кавказ, потім Сибір, і по накатаній. А ми переможемо".

Не шукайте ІПСО. Просто прийміть нарешті: вони такі і є. Тупі, нарвані й прямі як дошка. І завжди були. Коли йшли на Київ за три дні, коли підривали дамбу. Немає там ані стратегії, ані тактик. І там зараз відбувається саме те, що ви бачите – громадянська війна,

– йдеться у вірші.



Тарас Тополя написав вірш про переворот у Росії / Скриншот з його фейсбуку

Наталія Могилевська

Співачка зранку теж відреагувала на радісні новини. Вона показала своє захоплене та щасливе обличчя і додала такі слова: "Моє обличчя, коли читаю новини з болот".

Зірка додала, що всю ніч не спала від радісного збудження. Могилевська також запитала в підписників їхні думки щодо того, чим закінчиться ця історія.

Григорій Решетник

Зірковий телеведучий теж не оминув цієї теми. Він написав, що хочеться, аби це цирк в Росії справді став реальністю. "Може одразу всі здохнуть", – зазначив Решетник.

Потім Григорій додав жарт, який пов'язаний з шоу "Холостяк". "Не лягайте спати – скоро церемонія троянд або гвоздик", – написав він.



Григорій Решетник відреагував на події в Росії / Скриншот з його інстаграму

Маша Єфросиніна

Телеведуча сумнівається, що переворот у Росії справжній. Своїми сумнівами вона поділилася у соцмережах.

Я настільки не вірю росіянам, що мозок довбить, що це якась спеціальна вистава для нас… Але спати не виходить (через ці події, – 24 Канал),

– написала вона.

Вона також відреагувала на допис моделі Даші Астаф’євої, яка вважає, що росіяни не вийдуть на мітинги, бо сплять. "Думаю, що не сплять, а традиційно – ссуть", – висловилася Маша..



Єфросиніна відреагував на події в Росії / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що інші українські артисти теж відреагували на заколот у Росії . У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з мемами, а також свої думки з цього приводу.

Як українські артисти реагують на події в Росії / Фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про переворот у Росії: коротко