Оголосили переможців Греммі-2022: на церемонії виступив Зеленський

Найпрестижніша музична премія Греммі-2022 відбулась у ніч на 4 квітня в Лас-Вегасі. На ній зібрались сотні знаменитих зірок, аби отримати свої нагороди. Хто стали цими щасливцями – читайте далі.

Як і торік, премія Греммі зазнавала змін – її переносили та навіть змінювали дату проведення. Але для американських знаменитостей все завершилось добре, і 4 квітня вони сяяли на червоних доріжках та отримували нагороди за працю в музичній індустрії.

До слова Рекорд Джона Батіста й українка серед претендентів: список номінантів Греммі-2022

Благородним та приємним жестом для України у час російсько-української війни стала згадка про злочини та вбивства, які здійснюються через руки загарбників. На церемонії Греммі показали спеціальний сегмент, де підтримали український народ. На сцені також мала змогу виступити українська поетеса, сценаристка та драматургиня Любов Якимчук – вона зачитала вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Ба більше, на церемонії виступив Володимир Зеленський. Верховний Головнокомандувач ЗСУ закликав підтримати всі міста України, які руйнуються російським вторгненням.

Підтримайте нас будь-яким способом, не мовчіть, і тоді мир прийде до наших міст,

– сказав Президент України.

Після цього з українськими музикантами виступив співак Джон Ледженд.

Найбільше нагород отримала/отримав…..

Переможці Греммі-2022

Запис року

I Still Have Faith in You – ABBA;

Freedom – Джон Батіст;

I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;

Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Right on Time – Бренді Карлайл;

Kiss Me More – Doja Cat і SZA:

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Montero – Lil Nas X;

Driver License – Олівія Родріґо;

Leave the Door Open – Silk Sonic.

Альбом року

We Are – Джон Батіст;

Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннет;

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Back Of My Mind – H.E.R;

Montero – Lil Nas X;

Sour – Олівія Родріґо;

Evermore – Тейлор Свіфт;

Donda – Каньє Вест.

Пісня року

Bad Habits – Ед Ширан;

A Beautiful Noise – Alicia Keys, Brandi Carlile;

Drivers license – Олівія Родріґо;

Fight For You – H.E.R;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Kiss Me More – Doja Cat, SZA;

Leave The Door Open – Silk Sonic;

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;

Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Right On Time – Бренді Карлайл.

Найкращий новий артист

Arooj Aftab;

Джиммі Аллен;

Baby Keem;

FINNEAS;

Glass Animals;

Japanese Breakfast;

The Kid Laroi;

Арло Паркс;

Олівія Родріґо;

Saweetie.

Найкраще соло-виконання в стилі "поп"

Anyone – Джастін Бібер;

Right on Time – Бренді Карлайл;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Positions – Аріана Гранде;

drivers license – Олівія Родріґо.

Найкращий дует / Виступ гурту

I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;

Lonely – Джастін Бібер, Benny Blanco;

Butter – BTS;

Higher Power – Coldplay;

Kiss Me More – Doja Cat, SZA.

Найкраще відео

Montero – Lil Nas X (Таня Муіньо, Lil Nas X);

Shot In The Dark – AC/DC (Девід Маллет);

Freedom – Джон Батіст (Алан Фергюсон);

I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннет (Дженніфер Лебо);

Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon (Колін Тіллі);

Happier Than Ever – Біллі Айліш (Біллі Айліш);

Good 4 U – Олівія Родріґо (Петра Коллінз).

Повний список переможців шукайте на офіційному сайті Recording Academy.