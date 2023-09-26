"Міс Україна" – 18-річна студентка з Київщини: хто така Софія Шамія та що вона публікує в мережі

Конкурс "Міс Україна 2023" оголосив переможницю. Нею стала 18-річна Софія Шамія – студентка з Київської області з палестинським корінням.

Софія Шамія здобула титул "Міс Україна 2023" попри скандал з російським слідом. Дівчина представить Україну на головному міжнародному конкурсі "Міс Світу 2023" ("Miss World 2023"), що 16 грудня пройде в Індії.

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Що відомо про Софію Шамію

Софія Шамія – 18-річна студентка, яка навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Вона живе у Київській області. Софія добре знає англійську мову, 7 років займалась танцями.

Серед захоплень дівчини – малювання, вона створює картини у стилі попсюрреалізм. У вересні вона організувала благодійний аукціон, де розіграла два своїх творіння – "Очі печалі" та "Втрачене дитинство". Першу картину було продано за 2218 доларів, які Софія передала госпітальєрам.

Що публікує дівчина в мережі

На особистій сторінці Софія Шамія публікує фото зі стильних фотосесій, подорожей за кордон, а також кадри з повсякденного життя. Дівчина пам'ятає про своє коріння та закликає звільнити Палестину. На її сторінці також є фото з батьком – судячи з кадру, він захищає Україну та служить добровольцем у ТрО.

Софія не забуває про війну в Україні, вона публікує кадри війни та розповідає про російське вторгнення.

Дівчина показує те, чим займається – це спорт, творчість, тематичні зйомки. Судячи з блогу, вона любить тварин та має кішку Шерон, знімки з якою теж показує в мережі.