Переможниця "Холостяка" відреагувала на злите листування Лесі Нікітюк з Заливакою

Днями хакери зламали інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк та опублікували листування з "Холостяком" Михайлом Заливакою. Анна Богдан дала зрозуміти, що це спілкування було жартівливим.

Інстаграм-сторінку популярної блогерки Лесі Нікітюк зламали. Серед оприлюднених деталей її особистого життя були інтимні фото, світлина з невідомим чоловіком та листування з Максом Барських і головним героєм "Холостяка-11" Михайлом Заливакою.

До слова Настя Каменських показала стильний образ у сорочці оверсайз: фото

Реакція Анни Богдан на листування

У листуванні з Лесею Нікітюк Михайло Заливако писав про те, що йому нібито слід одружитися з Лесею Нікітюк, і що він начебто "вибрав не ту". Мережа вибухнула підозрами про те, що чоловік зустрічається з телеведучою.

Обраниця "Холостяка" Анна Богдан написала, що заголовки українських ЗМІ розповідають про "скандал" та "неприємність", спричинені злитим листуванням.

Та дівчина наголосила, що їхня пара розуміє жарти та гумор: "Друзі, я дуже рада, що ми з Мішею двоє адекватних та свідомих людей, які розуміють жарти й в загальному гумор. Так що, всім добра, любові й крутої п’ятниці".



Анна Богдан про злите листування / Фото з інстаграм-сторіз



Анна Богдан про злите листування / Фото з інстаграм-сторіз

Зламана сторінка Лесі Нікітюк