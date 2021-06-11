Переможниця "Холостяка" відреагувала на злите листування Лесі Нікітюк з Заливакою

Днями хакери зламали інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк та опублікували листування з "Холостяком" Михайлом Заливакою. Анна Богдан дала зрозуміти, що це спілкування було жартівливим.
Інстаграм-сторінку популярної блогерки Лесі Нікітюк зламали. Серед оприлюднених деталей її особистого життя були інтимні фото, світлина з невідомим чоловіком та листування з Максом Барських і головним героєм "Холостяка-11" Михайлом Заливакою.
До слова Настя Каменських показала стильний образ у сорочці оверсайз: фото
Реакція Анни Богдан на листування
У листуванні з Лесею Нікітюк Михайло Заливако писав про те, що йому нібито слід одружитися з Лесею Нікітюк, і що він начебто "вибрав не ту". Мережа вибухнула підозрами про те, що чоловік зустрічається з телеведучою.
Обраниця "Холостяка" Анна Богдан написала, що заголовки українських ЗМІ розповідають про "скандал" та "неприємність", спричинені злитим листуванням.
Та дівчина наголосила, що їхня пара розуміє жарти та гумор: "Друзі, я дуже рада, що ми з Мішею двоє адекватних та свідомих людей, які розуміють жарти й в загальному гумор. Так що, всім добра, любові й крутої п’ятниці".
Анна Богдан про злите листування / Фото з інстаграм-сторіз
Анна Богдан про злите листування / Фото з інстаграм-сторіз
Зламана сторінка Лесі Нікітюк
- Блогерка і телеведуча стала жертвою хакерів. Вони замінили головне фото профілю на фотографію Дмитра Гордона.
- Також у стрічці з'явилися інтимне фото зірки, де вона показує оголені сідниці, кадр, на якому блогерка зображена з невідомим хлопцем, особисте листування Нікітюк зі співаком Максом Барських і "Холостяком" Михайлом Заливакою.
- Леся Нікітюк згодом повернула доступ до блогу. Вона розповіла, що це міг зробити один з її залицяльників, щоб привернути до себе увагу.