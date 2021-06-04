Переможниця "Холостяка-11" Анна показала нову зачіску: фото

Після виходу в ефір пост-шоу "Холостяк" переможниця Анна часто з'являється на публіці як сама, так і з Михайлом Заливакою. Дівчина опублікувала фото з салону краси, з якого вийшла з новою зачіскою.

Багатотисячна глядацька аудиторія 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" звикла бачити Анну Богдан з милими кучерями. Однак дівчина наважилася дещо змінити імідж і повернути пряме волосся. Нову зачіску обраниці Михайла Заливаки зробили в салоні, підкрутивши кінчики.

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Образ переможниці "Холостяка" Анни

Якщо на проєкті дівчина з'являлася в розкішних аутфітах або вбраннях довжини міні, то в реальному житті обирає комфортні повсякденні образи. У салоні краси вона позувала в яскравому гольфі мандаринового кольору, який підкреслив тендітну фігуру, та світлих обтислих джинсах.

Майстри зробили Анні Богдан не лише нову зачіску та фантастичну укладку, а й легкий денний макіяж. Перед камерою переможниця "Холостяка" відкинула голову назад та усміхалася.

Анна Богдан з новою зачіскою / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"