Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна вперше стала мамою

Обраниця Макса Чмерковського у 1 сезоні шоу "Холостяк" – Олександра Шульгіна – народила донечку. Пологи пройшли в Лос-Анджелесі, а батьком дитини став іноземець.

Радісною звісткою Шульгіна поділилась у своєму інстаграмі. На відео блогерка постала у білизні для годуючих матерів і тримала в руках свою дівчинку. Жінка народжувала у пологовому будинку.

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Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"! З величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кг і 55 см. Дякую заздалегідь всім за підтримку і теплі слова. Ми вже вдома, знайомимося. На годиннику 2:46. Годую грудьми і пишу цей пост. Щастя є. Будьте щасливі!

– написала Олександра.

Раніше блогерка публікувала в мережі кадри вагітності та як дізнавалась з коханим стать дитини. До слова, свого обранця вона називає "Другом Душі" або "Суперменом", не розкриваючи особистість.

Також Олександра мріє у 2023 році прогулятись з дитиною та коханим по мирному Києву.

Серпень 2023 ми з Суперменом і малюком гуляємо по літньому Києву. Я показую їм свої улюблені місця: Лавру, Маріїнський парк, ми їдемо обідати за місто в "Партизан", де я замовляю гречку з тушонкою та компотом. Нехай буде так. Найкращим способом, у найкращий час для України, священної землі,

– писала жінка, яка підтримувала Україну за кордоном в час війни.

Особисте життя Шульгіної

Раніше у лайфстайл-блогерки та "менторки" були стосунки з Максимом Чмерковським – головним героєм проєкту "Холостяк". Разом з ним вона переїхала у США і мала роман близько пів року, проте розсталась.

Згодом жінка зустрічалась із бізнесменом Артемом Суріним. Зараз 34-річна жінка проживає у США, де розвиває онлайн-бізнес та школу для жінок. Вона відвідує семінари з харчування, тренінги, закінчила чотиримісячний курс з дієтології.

Зараз жінка не любить афішувати особисте життя, адже її коханий не любить публічності.