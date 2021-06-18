Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал заспівав українською: відео з концерту в Києві

Переможець пісенного конкурсу Євробачення-2017 Сальвадор Собрал приїхав до України з концертами. Перший виступ португальця відбувся просто неба в Києві. Співак вразив публіку проникливим виконанням хіта гурту "Океан Ельзи".

31-річний Сальвадор Собрал втретє приїхав до України, де чотири роки тому здобув перемогу на Євробаченні-2017. Гастрольний тур він розпочав зі столиці. Концерт співака відбувся просто неба неподалік Андріївського узвозу.

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Несподівано для публіки Сальвадор Собрал заспівав українською. Він обрав ліричний хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми".

"Обійми" з португальським настроєм. Просто літній вечір в Києві, просто португалець Сальвадор Собрал, переможець Євробачення-2017, просто неочікувано виконав українську пісню на своєму концерті", – відреагував гурт "Океан Ельзи".

До слова, на концерті переможця Євробачення-2017 була присутні Джамала, з рук якої він отримав престижний музичний трофей. Зірки товаришують давно, тому не дивно, що артистка підтримувала колегу в першому ряду. Вона навіть вийшла на сцену й виконала зі Сальвадором Собралом фрагмент пісня "Обійми".

"Неймовірно тепло. І справа не в погоді. Португалія завітала до нас", – прокоментувала Джамала в інстаграм-профілі.