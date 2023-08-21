Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс зіграв весілля з коханим: фото з розкішного свята

Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс одружився з обранцем. Пара зіграла розкішне весілля у Швеції.

Знаменитий співак Дункан Лоуренс та автор пісень Джордан Гарфілд зіграли весілля у Швеції. Пара заручилась три роки тому.

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Дункан Лоуренс одружився з партнером

Пара одружилась у Швеції, на розкішній локації замку-готелю Häringe slott. Дункан та Джордан для весільних образів обрали чорні смокінги. На грудях у них були бутоньєрки з гіпсофіл.



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака

Судячи з кількості місць за столами на фото, весілля не було пишним, а серед гостей були найближчі рідні та друзі наречених. Усе довкола було прикрашене гіпсофілами та ліліями, свічками та іншими декораціями у білих та молочних кольорах.



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака

Весільний кількаповерховий торт також був білосніжним та прикрашеним гілкою гіпсофіл.



Весілля Дункана Лоуренса з обранцем / Фото з інстаграму співака

Що відомо про стосунки Лоуренса й Джордана

Дункан Лоуренс та Джордан Гарфілд почали зустрічатися на початку 2020 року. Співак приховував роман, але його бойфренд часто публікував у мережі спільні фото.

Їхні стосунки стали відомі публіці у жовтні 2020, коли Дункан отримав пропозицію від коханого.

Дункан Лоуренс – співак та виконавець, який успішно представив Нідерланди на Євробаченні-2019 з піснею Arcade. Ще перед своєю перемогою музикант зізнався, що є бісексуалом.