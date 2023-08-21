Знаменитый певец Дункан Лоуренс и автор песен Джордан Гарфилд сыграли свадьбу в Швеции. Пара обручилась три года назад.
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Дункан Лоуренс женился на партнере
Пара вышла замуж в Швеции, на роскошной локации замка-гостиницы Häringe slott. Дункан и Джордан для свадебных образов выбрали черные смокинги. На груди у них были бутоньерки из гипсофил.
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Судя по количеству мест за столами на фото, свадьба не была пышной, а среди гостей были самые близкие родные и друзья невест. Все вокруг было украшено гипсофилами и лилиями, свечами и другими декорациями в белых и молочных цветах.
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Свадебный торт также был белоснежным и украшенным ветвью гипсофил.
Свадьба Дункана Лоуренса с избранником / Фото из инстаграма певца
Что известно об отношениях Лоуренса и Джордана
- Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года. Певец скрывал роман, но его бойфренд часто публиковал в сети совместные фото.
- Их отношения стали известны публике в октябре 2020 года, когда Дункан получил предложение от любимого.
Дункан Лоуренс – певец и исполнитель, успешно представивший Нидерланды на Евровидении-2019 с песней Arcade. Еще перед своей победой музыкант признался, что является бисексуалом.