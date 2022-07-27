Встромити козацького носа у майбутнє, – Тарас Тополя про життя України після перемоги
Джерело:інстаграм Тараса Тополі
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про те, що чекає Україну в майбутньому. Зараз країна стала щитом для світу, але потрібно не забувати продовжувати розвиток.
Український музикант Тарас Тополя продовжує захищати країну в складі територіальної оборони. Він поділився думками про майбутнє України.
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Тарас Тополя про майбутнє України після перемоги
Сьогодні Україна дала світу щит. Воля, відвага, колосальна жертва українців дала Європі шанс і момент приготуватися, посилити оборону. Ми – бойове її крило, і в єдності з усім демократичним світом ми виграємо цю війну. Питання часу. А що далі? Що ми можемо дати світу після?
– висловився лідер гурту "Антитіла".
Тарас Тополя підкреслив, що в країні має злетіти освіта, наука та інновації, зокрема, у сфері економіки. "Все, що вважається фантастично-футуристичним, має стати реальним в Україні. Зелене світло й тотальна підтримка мізків та інновацій по всім фронтам, інвестиції в штучний інтелект, розробки в галузі генетики, медицини, аграрного сектору, оборони, crypto, створення екосистеми для IT".
Також співак зауважив, що в Україні має зникнути "бюрократичне болото" та обмеження з боку законодавства. Це сприятиме тому, що в державі "осядуть" експерти з усього світу.
"Ми й самі маємо зрощувати майбутніх інноваторів. Для цього мусимо стати фріками в освіті! В хорошому розумінні цього слова. Не боятися бути оригінальними, екстраординарними, рішучими, ризикованими і винахідливими у засобах і методах, адже ми і так взяли забагато часу в борг. Щоб догнати світ і вийти вперед, хоча б на дюйм, на сантиметр встромити свого козацького носа у майбутнє. Так переможемо!" – підсумував Тарас Тополя.
Реакція мережі
Шанувальники Тараса Тополі підтримали його у коментарях під дописом. Вони поділилися своїми думками.
- "Повністю згодна, вірю, що усе вдасться, і ще додам: ми можемо стати більш ефективними кожен на своєму місці, якщо будемо якомога чеснішими, людянішими та працюватимемо на благо усіх. Моя хата всюди – не просто гасло. Це поворот у свідомості від міщанства та здирництва до благородства та альтруїзму, істинного патріотизму";
- "Підтримую на всі 100%. Україна стане центром і розвитком всього найкращого";
- "Вірю в нашу перемогу. Більшість суспільства готова до змін, навіть маленький поштовх, допомога, багатьох стимулюватиме до великих досягнень. Кожен на своєму місці має рости і розвиватись, не опускати руки і вірити, ми усі маємо будувати переможну матрицю нашого майбутнього";
- "Народ змінюється, а влада ні";
- "Підтримую на 1000000%";
- "Гарний текст! Але головне зараз наша перемога та повернення наших територій з окупації ворога, а потім вже найсміливіші та продуктивні плани з модернізації країни і те, про що ви кажете";
- "Як круто написано";
- "В ІТ буде все так, як ми навіть зараз не уявляємо".