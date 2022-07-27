Украинский музыкант Тарас Тополь продолжает защищать страну в составе территориальной обороны. Он поделился мнениями о будущем Украины.

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Тарас Тополя о будущем Украины после победы

Сегодня Украина дала миру щит. Свобода, отвага, колоссальная жертва украинцев дала Европе шанс и момент приготовиться, усилить оборону. Мы – ее боевое крыло, и в единстве со всем демократическим миром мы выигрываем эту войну. Вопрос времени. А что дальше? Что мы можем дать миру после?

– высказался лидер группы "Антитела".

Тарас Тополя подчеркнул, что в стране должно взлететь образование, наука и инновации, в частности, в сфере экономики. "Все, что считается фантастически-футуристическим, должно стать реальным в Украине. Зеленый свет и тотальная поддержка мозгов и инноваций по всем фронтам, инвестиции в искусственный интеллект, разработки в области генетики, медицины, аграрного сектора, обороны, crypto, создание экосистемы для IT".

Также певец отметил, что в Украине должно исчезнуть "бюрократическое болото" и ограничение со стороны законодательства. Это будет способствовать тому, что в государстве "осядут" эксперты со всего мира.

"Мы и сами должны сращивать будущих инноваторов. Для этого должны стать фриками в образовании! В хорошем понимании этого слова. Не бояться быть оригинальными, экстраординарными, решительными, рискованными и изобретательными в средствах и методах, ведь мы и так взяли слишком много времени в долг. Чтобы догнать мир и выйти вперед, хотя бы на дюйм, на сантиметр всунуть свой казацкий нос в будущее. Так победим!" – подытожил Тарас Тополь.

Реакция сети

Поклонники Тараса Тополя поддержали его в комментариях под сообщением. Они поделились своими мыслями.