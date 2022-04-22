Перед Євробаченням: Kalush Orchestra виступили у звільненому Ірпені

Гурт Kalush Orchestra готується представляти Україну на Євробаченні-2022, яке вже за декілька тижнів відбудеться в Турині. Днями музиканти приїхали до звільненого Ірпеня, щоб підтримати місцевих жителів.

Мешканці Ірпеня багато натерпілися від російських військових. До жителів часто приїжджають українські зірки, які підтримують та покращують моральний дух.

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Kalush Orchestra виступили в Ірпені

Вже зовсім скоро гурт Kalush Orchestra поїде в Італію, де представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Та зараз музиканти допомагають рідній землі. Вперше гурт виступив в Ірпені. Концерт відбувся просто неба на площі міста, послухати колектив змогли усі охочі.

Мешканці Ірпеня з радістю прийняли музикантів, співали разом із ними та раділи. Вони хоча б на деякий час змогли забути про те, що пережили і що наша Україна переживає зараз. Тепер вболіватимуть за український колектив на Євробаченні й вірять, що Kalush Orchestra зможе перемогти.

Kalush Orchestra виступили в Ірпені / Фото Ірини Саєвич

Нагадаємо, нещодавно в Ірпінь приїжджав гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Саме з цього міста 15 січня розпочався великий тур колективу, який перервався через війну. Музиканти наживо заспівали для мешканців, на тлі зруйнованих будинків виконали символічну композицію "Вільні люди".