Перед переїздом до Києва: MamaRika з сином і коханим прогулялася в Одесі

Співачка MamaRika разом із чоловіком і сином готується до переїзду з Одеси. Через 10 місяців життя біля моря подружжя вирішило повернутися до Києва. Напередодні цього зіркова сім'я прогулялася набережною.

Виконавиця вирішила повернутися в столицю, оскільки там відновлювати роботу над музичною кар'єрою значно легше, ніж в Одесі. Але й жити біля моря за декілька місяців вона дуже полюбила.

До теми Після переїзду з Києва: MamaRika з чоловіком і 2-місячним сином переїде з Одеси

MamaRika чоловіком і сином їде з Одеси

Напередодні переїзду MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) разом із найріднішими чоловіками прогулялася набережною. Співачка полюбила Одесу, адже саме в цьому місті вона проживала один з найкращих періодів життя – вагітність.



MamaRika чоловіком і сином / Фото з інстаграму MamaRika

Для прогулянки Анастасія обрала атмосферне вбрання. Вона постала перед камерою у світлих джинсах, чорній водолазці та яскравій рожевій шубці в тон волосся. З взуття обрала чорні черевики, а через плече в Кочетової висіла чорна маленька сумочка.

Волосся зіркова матуся вклала в природні локони, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.



MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Текст публікації MamaRika:

Одеса one love. Допис вдячності місту, яке подарувало нам 10 прекрасних місяців, 7 з яких були "пузатими". Це назавжди залишиться в пам'яті.

Тут наш Давід вдихав своє перше солене повітря і побачив море. Важко придумати краще місце для прожиття цього періоду, але час вриватися.

Києве, що нового? В нас на тебе великі плани! Сумував?