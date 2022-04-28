"Пекло на землі": Ірина Федишин закликала врятувати Маріуполь

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про жахливі умови людей, що залишилися в Маріуполі. Вона закликала світ допомогти маріупольцям та врятувати місто.

Українська виконавиця Ірина Федишин виступила на підтримку Маріуполя, захисники якого до останнього втримують місто від російських загарбників.

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Ірина Федишин просить врятувати Маріуполь

Співачка розповіла, що до пізньої ночі листується зі знайомою, яка у полку "Азов". Вона зізналась, що щоразу боляче читати повідомлення від подруги.

Серце розривається. Особливо вразили наступні слова: "Як сказав наш медик: багато хто з бійців відчуває себе зрадженим за відданість. Не має так бути. Країна не має кидати своїх героїв". Пекло на землі!

– поділилась Ірина Федишин.

"Воєнний госпіталь в оточенні: це коли людина, яка має хоч одну руку, аби подати води тому, хто не може встати, обов'язково робить це. Поранені перебувають у страшних умовах: медикаментів не вистачає. Не має знеболювальних та антибіотиків. Люди вмирають без ліків. Критично не хватає води, їжі. Медиків, медсестер не вистачає, серед них теж вже є 300 і 200, працюють цілодобово", – додала зірка.

Ірина Федишин закликає світ, діаспору й політиків звільнити людей з Маріуполя та врятувати українських захисників.

Ми українці звертаємося до усього світу! Ми просимо гарантувати безпечний вихід всіх людей та захисників з Маріуполя! Просимо допомогти організувати коридори або навіть кораблі, які вивезуть людей у Болгарію чи Туреччину, а потім в Україну! Звертаюся до нашої діаспори: виходьте на площі й просіть в урядів своїх країн допомогти вивести людей з Маріуполя!

– закликала артистка.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

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