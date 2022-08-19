Запхали в рота іспанську цукерку, – Педан про зірок, які відмовчуються про війну за кордоном

Український телеведучий Олександр Педан переконаний, що "відсів" в українському шоубізнесі вже відбувається, і люди пам'ятають хто що казав. На його думку, на заміну "мовчунам" прийшло нове покоління артистів, яке вже підкорює телебачення і соцмережі.

На запитання, як українським артистам після перемоги возз'єднатись та йти далі, якщо кожен робив по-своєму – хтось був в Україні і допомагав армії, хтось це робив за кордоном, а хтось зовсім мовчав і потайки за всім стежив – Педан відповів, що відсів вже автоматично відбувається.

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Ті зірки, які виїхали туди і мовчали, десь ховались і засунули собі щось в рот, типу швейцарської чи іспанської цукерки, їх колись замучить совість. Спочатку вони будуть дуже довго думати і боятись навіть повертатись в Україну. Хоч я думаю, що дуже багато хто залишиться там, за кордоном,

– каже ведучий.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті

Проте він до прикладу наводить не лише зірок, а й звичайних людей, які ще за мирного життя чекали слушної нагоди виїхати за кордон на вигідних умовах. І тут це сталось.

"Є різні категорії: ті, які за кордоном продовжують волонтерити, допомагати, заробляти-віддавати, виходити на мітинги, а є такі, які тут нічого не робили, і виїхали, сидять там "на пособії" і нічого не роблять. В Україні виходить така собі "чистка". Окей, а що вони корисного принесли для держави? Якщо нічого, то це їхній вибір: повертатись чи ні, і так само з зірками", – переконаний Педан.

Він каже, що найважливіше зараз для публічних людей – це мати позицію, чітку та проукраїнську, адже людям завжди потрібно за кимось тягнутись. Якщо цієї позиції немає, артист втрачає своїх людей. Тому Олександр зауважує, що музичний та гумористичний простір вже змінився.

Скільки зараз нових виконавців! Я випадково вчора побачив М1, і скільки виявляється там вже є українських кліпів. Так, вони дешеві, але вони є, вони крутяться і вони класні. Тому я думаю, що буде зміна поколінь. У шоубізнесі – 100%, а ще на телебаченні, у гуморі і так далі. Ті – відійдуть і поїдуть жити у Мадрид чи Швейцарію, а молодь буде працювати,

– підсумував чоловік.