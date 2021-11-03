Павло Зібров прогулявся з дорослою донькою осіннім парком: рідкісні фото

Український артист Павло Зібров має тісний зв'язок зі своєю донькою від другої дружини Марини – Діаною Зібровою. Для збереження яскравих спогадів родичі взяли участь у фотосесії, яка вже підкорила фанатів артиста.

Автором знімків став Олександр Демиденко, який запросив зіркового татуся з донькою в осінній жовтий парк. Вони разом гуляли та відпочивали на лавці, поки Діана, пригорнувшись до батька, показувала йому щось на телефоні.

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"Яка ж красива осінь! Обожнюю саме цю пору року за неймовірне різнобарв‘я природи! Мені здається, вийшли дуже теплі кадри!" – прокоментував допис виконавець.



Павло Зібров з донькою Діаною / Фото Олександра Демиденка

Зазначимо, що донька Зіброва працює у нього піарницею, тому допомагає йому бути більш впізнаваним та сучасним.



Павло Зібров з донькою посеред осіннього парку / Фото Олександра Демиденка

Реакція мережі

Фанати Народного артиста України відзначили схожість між Павлом та Діаною і подякували за такі рідкісні фото: