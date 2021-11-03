Павло Зібров прогулявся з дорослою донькою осіннім парком: рідкісні фото
Джерело:інстаграм Павла Зіброва
Український артист Павло Зібров має тісний зв'язок зі своєю донькою від другої дружини Марини – Діаною Зібровою. Для збереження яскравих спогадів родичі взяли участь у фотосесії, яка вже підкорила фанатів артиста.
Автором знімків став Олександр Демиденко, який запросив зіркового татуся з донькою в осінній жовтий парк. Вони разом гуляли та відпочивали на лавці, поки Діана, пригорнувшись до батька, показувала йому щось на телефоні.
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"Яка ж красива осінь! Обожнюю саме цю пору року за неймовірне різнобарв‘я природи! Мені здається, вийшли дуже теплі кадри!" – прокоментував допис виконавець.
Павло Зібров з донькою Діаною / Фото Олександра Демиденка
Зазначимо, що донька Зіброва працює у нього піарницею, тому допомагає йому бути більш впізнаваним та сучасним.
Павло Зібров з донькою посеред осіннього парку / Фото Олександра Демиденка
Реакція мережі
Фанати Народного артиста України відзначили схожість між Павлом та Діаною і подякували за такі рідкісні фото:
- "Мило так";
- "Найкращі!";
- "Дуже гарні і щирі фото";
- "Діана – чудова. Гарна донька, яка дуже схожа на татка";
- "Оце, Павло, і є – справжнє щастя!";
- "Дуже гарні фото. Атмосферні...";
- "Дуже гарні кадри!!! Таке спілкування – найбільша цінність в житті! Сім'я, родинний затишок. Будьте щасливими!!";
- "Які ж чудові фото та прекрасні люди на них".