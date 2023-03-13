Я за розрив стосунків з Росією, – Вишебаба висловив непопулярну думку про росіян на боці України

Український військовий Павло Вишебаба висловився про російський контент. Він зізнався, що за повний розрив зв'язків з Росією та навіть проти росіян, що воюють на боці України.

Військовий та поет Павло Вишебаба має чіткі думки стосовно росіян та їхнього втручання у справи України. Він підкреслює, чому потрібно розривати всі зв'язки з ворогом.

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Чому Павло проти росіян на боці України

Павло Вишебаба вважає, що потрібно розривати усі зв'язки з Росією, щоб не шкодувати ворога, а його знищувати. Захисник навіть не вважає доречним захищати росіян, які воюють на боці України.

Усі окупанти, які перебувають на нашій землі, мають бути знищеними, а в кращому випадку – обміняні на наших полонених. Коли у тебе є емоційний зв'язок з цією державою, то ти починаєш жаліти ворога. Я за повний розрив стосунків з Росією. Ми не маємо шукати хороших росіян.

"Маю непопулярну думку – я проти росіян, які воюють на нашому боці. Ми впораємося без них. Ці декілька сотень людей можуть інформаційно більше нашкодити, адже ми й далі будемо думати, що в Росії є хороші люди. Якщо вони хочуть вільної Росії, то хай їдуть у Росію і роблять там якісь диверсії".

Павло Вишебаба про відмову від російського

Павло Вишебаба є одним з тих, хто створює якісний україномовний контент – він пише вірші та пісні, створює ролики до треків. Боєць вважає, що "українізувати Україну" найближчим часом не вдасться, але прогрес уже помітний. Захисник наголосив, що культура – однозначно не поза політикою. І це зрозуміло вже багато людей – роль блогерів, музикантів та акторів в інформаційній війні дуже важлива.

Взагалі, якщо ти створюєш щось українською, це вже твій політичний маніфест за державу. Я знаю історію, що хлопці поверталися з полону і все одно продовжували слухати російську музику… Я не знаю, що має статися, щоб українці відмовилися від всього російського,

– приголомшив Вишебаба.

Vyshebaba – ДОНЬЦІ: дивіться відео онлайн

Сам Павло розповів, що йому вистачило ворожого контенту тоді, коли росіяни окупували Краматорськ – тоді від російського як відрізало. Але й досі навіть тортури не ламають уявлення та переконання людей.

"Мабуть, треба пояснювати, як культура і заховані наративи у піснях впливають на те, як ми потім схвалюємо рішення. Чим більше ми слухаємо російського, чим більше дивимось російських фільмів, знаємо російських інфлюенсерів, тим більший у нас емоційний зв'язок з цією державою. Однак Росія – наш ворог, ми маємо знищити ворога".