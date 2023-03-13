Военный и поэт Павел Вышебаба имеет четкие мнения по поводу россиян и их вмешательства в дела Украины. Он подчеркивает, почему нужно разрывать все связи с врагом.

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Почему Павел против россиян на стороне Украины

Павел Вышебаба считает, что нужно разрывать все связи с Россией, чтобы не жалеть врага, а его уничтожать. Защитник даже не считает уместным защищать россиян, воюющих на стороне Украины.

Все находящиеся на нашей земле оккупанты должны быть уничтожены, а в лучшем случае – обменены на наших пленных. Когда у тебя есть эмоциональная связь с этим государством, ты начинаешь жалеть врага. Я за полный разрыв отношений с Россией. Мы не должны искать хороших россиян.

"Имею непопулярное мнение – я против воюющих на нашей стороне россиян. Мы справимся без них. Эти несколько сотен людей могут информационно больше навредить, ведь мы и дальше будем думать, что в России есть хорошие люди. Если они хотят свободной России, то пусть едут в Россию и делают там какие-нибудь диверсии".

Полное интервью с Павлом Вышебабой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Павел Вышебаба об отказе от русского контента

Павел Вышебаба является одним из тех, кто создает качественный украиноязычный контент – пишет стихи и песни, создает ролики к трекам. Боец считает, что "украинизировать Украину" в ближайшее время не получится, но прогресс уже заметен. Защитник подчеркнул, что культура – однозначно не вне политики. И это понятно уже многие – роль блоггеров, музыкантов и актеров в информационной войне очень важна.

Вообще, если ты создаешь что-нибудь на украинском, это уже твой политический манифест за государство. Я знаю историю, что ребята возвращались из плена и все равно продолжали слушать русскую музыку… Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы отказались от всего русского,

– ошеломил Вышебаба.

Vyshebaba – ДОНЬЦІ: смотрите видео онлайн

Сам Павел рассказал, что ему хватило враждебного контента, когда россияне оккупировали Краматорск – тогда от русского как отрезало. Но до сих пор даже пытки не ломают представления и убеждения людей.

"Видимо, надо объяснять, как культура и спрятанные нарративы в песнях влияют на то, как мы потом одобряем решения. Чем больше мы слушаем русского, чем больше смотрим российских фильмов, знаем российских инфлюэнсеров, тем больше у нас эмоциональная связь с этим государством. . Однако Россия – наш враг, мы должны уничтожить врага".