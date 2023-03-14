В інтерв'ю 24 Каналу розповів, що часто виступає перед військовими не лише у своїй, а й у сусідніх бригадах, щоб покращити моральний стан воїнів. І попри всі жахи на війні трапляється й хороше.

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На війні багато хорошого є насправді. Декілька тижнів тому один серйозний штурмовик каже: "Мені все це подобається – вороги гинуть, двіж, накриваємо, все так класно. От, якби наші не гинули, то можна було б так нескінченно". Єдиний і важливий мінус на війні – втрата побратимів,

– поділився Вишебаба.

Павло додав, що ж багато історій подвигів, коли людина, від якої нічого не очікуєш, робить героїчні речі: "У підрозділах є мовчуни, всі ідуть – він іде, ніхто не йде – він не йде, це такі скромні люди. І от була ситуація, коли наші побратими загинули на позиції, і треба було комусь піти 1 витягнути їх. Так от ця скромна людина сама й погодилася".

Це історії про тихий героїзм, про більшість таких історій ми навіть не зможемо дізнатися. В України буде один великий подвиг народу і декілька найяскравіших розповідей. Однак ніколи не можна забувати про те, що росіяни не просуваються вперед завдяки нашим захисникам. Технічно армія Росії сильніша, але в нас набагато вищі морально-психологічні якості та дух війська. Саме завдяки цьому ми тримаємось вже рік.

Я сподіваюсь, що опишу ці історії у прозовому творі, адже у віршах цього не розкажеш,

– сказав Вишебаба і зізнався, що вже почав писати книгу.

Нагадаємо, одним з найпопулярніших віршів Павла є "Тільки не пиши мені про війну". Відео на цей вірш він зняв разом з побратимами, серед яких є ті, хто вже загинув. А сам чуттєвий твір захисник написав для доньки, яка була змушена виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вірш одразу став популярним і його вже переклали на понад десяток мов.