"Папік", Холостяк та російські хіти: що дивилися в Україні на YouTube у 2021 році

На початку грудня музичний відеохостинг YouTube опублікував список відео, які найбільше переглядали українці у 2021 році. До нього увійшли як політичні та розважальні шоу, так і низка пісень російською мовою.

Команда Google в Україні представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні. Він складається з двох блоків: найпопулярніших відео та найпопулярніших відеокліпів.

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З огляду на список, можна побачити, що серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А от лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", який зараз ув'язнений на майже 3 роки у справі "Ів Роше". Глядачі також цікавились українськими шоу "Холостяк-11", "Маска" та серіалом "Папік".

10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Дворец для Путина. История самой большой взятки Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Ивангай – где он пропадал / вДудь Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021 ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа ! Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021 MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал Майнкрафт ЕвгенБро – ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста] ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

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Щодо музичних відео, то найбільше переглядів в Україні цьогоріч зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. У списку також можна знайти російськомовні хіти Насті Каменських, Тіни Кароль, Макса Барських, Artik & Asti та інших, а також пісні російських виконавців Моргенштерна, Султана Лагучева та Михайла Галустяна. Єдиним україномовним хітом у списку найпопулярніших став "Гуси" виконавця Wellboy.

10 музичних відео 2021 року в Україні